Nashik News: नववीच्या मुलीने उचलले टोकाचे पाऊल

नाशिक : शिवाजीनगर परिसरात राहणाऱ्या १४ वर्षीय मुलीने शाळेत कबड्डीचे सामने असल्याने घरीच होती. परंतु दुपारी तिने राहत्या घरात गळफास घेत आत्महत्या केली.

तिच्या आत्महत्येमागील कारण समजू शकलेले नसून याबाबत गंगापूर पोलिस ठाण्यात आकस्मिक मृत्यूची नोंद करण्यात आली आहे. (extreme step taken by ninth grade girl end life by herself Nashik News)