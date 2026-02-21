Nashik Eye Donation : दु:खाच्या डोंगराखालीही दातृत्वाचा झरा! पोटचा मुलगा गमावला, पण नेत्रदानाने दोघांना दृष्टी दिली

नाशिक: मृत्यूनंतर मृत व्यक्तीची आठवण म्हणून घरात दिवा लावला जातो. पण, ज्या डोळ्यांनी जग पाहता येते त्याच डोळ्यांचा मृत्युपश्चात इतर दृष्टिहिनांना उपयोग झाला तर, त्यांच्याही आयुष्याचे सोने होते. दक्षिण गुजरातच्या डांग या आदिवासी जिल्ह्यातील आहवा गावातील आई, वडील, बहिण असलेल्या हसत्या खेळत्या कुटुंबाने एकुलता तरुण एक मुलगा कायमचा गमावला. मात्र, कुटुंबाने नेत्रदानाचा निर्णय घेत समाजासमोर आदर्श उभा केला. .गुजरातच्या आहवा गावातील २८ वर्षांचा दिव्यांग संतोष भोये हा रामानंदाचार्य नरेंद्राचार्य महाराज यांच्या भक्त परिवारातला सदस्य असल्याने त्यांचा नेहमी बाहेरगावी दौरा असत. कुटुंबासोबत धार्मिक कार्य आटोपून घरी येत असताना पुण्याजवळील आळेफाट्याजवळ दिव्यांग यांना अस्वस्थ वाटू लागल्याने त्यांना जवळच्याच रूग्णालयात दाखल करण्यात आले. .वैद्यकीय तपासणी केल्यानंतर दिव्यांग यांचा हदयविकाराने मृत्यू झाल्याने डॉक्टरांनी घोषित केले. प्रवासात मुलाचा मृत्यू झाल्याने आई वडिलांवर दु:खाचा डोंगर कोसळला. परंतु संस्थानच्या सेवेकरी यांना भोये कुटुंबीयांचे सांत्वन करत मुलाच्या नेत्रदानाचे महत्त्व समजावून सांगितले. अशावेळी कुटुंबाने मुलाच्या मृत्यूचे दु:ख बाजूला ठेवत नेत्रदानाचा धाडसी निर्णय घेतला..Srinagar Accident: श्रीनगरमध्ये भीषण घटना! सीआरपीएफ जवानांच्या बुलेटप्रूफ वाहनाचा मोठा अपघात; ९ जवान गंभीर जखमी.संस्थानच्या सेवेकऱ्यांनी नाशिकमधील सुशील नेत्र रूग्णालय व नेत्रपेढी, सातपूर केयर रूग्णालयाशी संपर्क साधत (ता.१७) फेब्रुवारीला यशस्वीरीत्या दिव्यांग यांचे नेत्रदान करण्यात आले. यासाठी नेत्रपेढीचे संचालक डॉ. शरद पाटील, डॉ. सनय महाजन, डॉ. मोना इंगळे व रामानंदाचार्य नरेंद्राचार्य संस्थानचे कार्यकर्ते मयूर चुंबळे, संदीप खंडारे यांचे सहकार्य लाभले. महत्त्वाचे म्हणजे रामानंदाचार्य नरेंद्राचार्य महाराज यांच्या रत्नागिरी जिल्ह्यातील नाणीजधाम तालुक्यातील संस्थानच्या अवयवदान व नेत्रदान चळवळ महाराष्ट्रासह देश विदेशात काम करत असल्याने हे नेत्रदान समन्वयातून सहज शक्य झाले..दिव्यांग भोये हे तरूण असल्याने त्यांचे उत्कृष्ट दर्जाचे डोळे असल्याने त्याचा उपयोग दृष्टिहिनांना होणार आहे. मृत्युप्रसंगी नेत्रदानाचा निर्णय घेणे अवघड असते. परंतु, एका निर्णयाने अंधारमय आयुष्यात आशेचा किरण निर्माण होत असतो.- राहुलदेव जाधव, नेत्रदान समन्वयक.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.