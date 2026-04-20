Nashik Crime : भोंदू खरातला पाचव्या गुन्ह्यात २३ पर्यंत कोठडी; बचावपक्षाचा जोरदार विरोध

नाशिक - महिलांवर लैंगिक अत्याचार प्रकरणातील पाचव्या गुन्ह्यामध्ये भोंदू अशोक खरात यास न्यायालयाने २३ तारखेपर्यंत पाच दिवसांची पोलिस कोठडी सुनावली आहे. बचावपक्षाने पूर्वीच्या चारही गुन्ह्यांत एसआयटीने तपास करताना ज्या मुद्द्यांचा आधार घेतला त्याच आधारे पुन्हा कोठडी का मागत असल्याचा प्रश्न उपस्थित करीत जोरदार विरोध केला. दरम्यान, या वेळी खरातची न्यूरो सर्जनकडे तपासणी करण्याचीही विनंती खरातच्या वकिलांनी न्यायालयाकडे केली आहे..भोंदू अशोक खरात यास अत्याचाराच्या पाचव्या गुन्ह्यात एसआयटीने अटक केली होती. त्याला रविवारी (ता. १९) न्या. नदीम पटेल यांच्यासमोर व्हीसीद्वारे उपस्थित हजर करण्यात आले. सरकार पक्षातर्फे अभियोक्ता कक्षाच्या सहायक संचालक ॲड. किरण बेंडभर, सहायक सरकारी अभियोक्ता शैलेंद्र बागडे यांनी युक्तिवाद केला. सरकारवाडा पोलिस ठाण्यात खरातच्या विरोधात दाखल अत्याचाराच्या पाचव्या गुन्ह्यात एसआयटीने अटक केली..पीडित महिला ही विधवा असल्याने तिच्या असहायतेचा गैरफायदा घेत खरातने स्वत:ला शंकराचा अवतार असल्याचे सांगत तिला तंत्रमंत्राच्या मदतीने सुखी करण्याचे आमिष दाखविले. त्यासाठी त्याने पीडिताला त्याच्या कॅनडा कॉर्नर येथील ओकस कार्यालयात बोलावून घेतले. त्या वेळी त्याने शुद्धीकरणाच्या विधीच्या नावाखाली तिला पेढा खाण्यास दिला. त्यानंतर तिच्यावर लैंगिक अत्याचार केले..'हा प्रकार बाहेर कोणाला सांगितल्यास तुझ्यावर कोप होईल आणि तुझ्या मुलांना साप दंश करून मारून टाकेन' अशीही धमकी दिली. त्याने पीडितेचे एप्रिल २०२४ ते डिसेंबर २०२५ यादरम्यान वारंवार शोषण केले. त्याच्या या कृत्याचा अधिक तपास आणि वैद्यकीय चाचणीसह गुन्ह्याच्या अनुषंगाने तपास करण्यासाठी एसआयटीने पोलिस कोठडीची मागणी केली. त्यानुसार, न्या. पटेल यांनी भोंदूस पाच दिवसांची पोलिस कोठडी सुनावली आहे. एसआयटीचे पोलिस निरीक्षक राहुल मोरे यांनीही युक्तिवाद केला..न्यूरो सर्जनला दाखवाॲड. भाटे यांनी न्यायालयाकडे विनंती करीत खरातच्या वैद्यकीय चाचणीसंदर्भातील मुद्दा उपस्थित केला. खरात याच्या खांद्याची शस्त्रक्रिया झालेली आहे. त्यामुळे त्यांना शासकीय रुग्णालयात वैद्यकीय तपासणीसाठी नेले जाते, त्या वेळी त्यांची न्यूरो सर्जनमार्फतही तपासणी करण्यात यावी, यासाठी स्वतंत्र प्रक्रिया रबविण्याची आवश्यकता नाही, अशी विनंती केली..ॲड. भाटे यांचा विरोधभोंदू खरातचे वकील ॲड. सचिन भाटे यांनी पोलिसांमार्फत करण्यात आलेल्या कोठडीच्या मागणीला विरोध केला. खरात यास गेल्या चार गुन्ह्यांमध्ये एसआयटीने ताब्यात घेतले आहे. पहिल्या गुन्ह्यात १४ दिवसांची कोठडी, त्यानंतर तिन्ही गुन्ह्यांत कोठडीत घेताना ते मुद्दे न्यायालयासमोर मांडले. याही गुन्ह्यात त्याच मुद्द्यांच्या आधारे कोठडीची मागणी होते आहे. त्या मुद्द्याचा तपास यापूर्वीही झालेला असताना पुन्हा त्याच आधारे कोठडी मागणे योग्य नसल्याचे सांगत खरात यास न्यायालयीन कोठडी द्यावी, अशी मागणी केली.