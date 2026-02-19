नाशिक

Nashik Crime : सावधान! ‘पुढे खून झालाय’ सांगून लुटणाऱ्या सराईत संजू इराणीला बेड्या; १८ लाखांचा ऐवज जप्त

Fake Police Impersonator Arrested in Ambivli : नाशिक रोड गुन्हे शाखेच्या पथकाने आंबिवली येथे पहाटे सापळा रचून तोतया पोलिस बनून सोनसाखळ्या लंपास करणाऱ्या आरोपीला अटक केली; १८ लाखांचे दागिने जप्त.
नाशिक: शहरात तोतया पोलिस बनून ज्येष्ठ महिला व नागरिकांना हेरून त्यांच्या अंगावरील सोन्याचे आभूषणे हातचलाखीने गंडा घालणाऱ्या सराईताला नाशिक रोड गुन्हे शाखेने बेड्या ठोकल्या आहेत. आंबिवलीत (ठाणे) पहाटे कारवाई करीत, त्याच्याकडून तब्बल १८ लाखांचे सोन्याचे दागिने हस्तगत केले.

