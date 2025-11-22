Shalarth ID Scam : शिक्षण अनुदान घोटाळा! अमळनेर संस्थेच्या 10 कोटींच्या शालार्थ आयडी फसवणूक प्रकरणी दोघांना अटक

नाशिक: अमळनेर (जि.जळगाव) येथील खासगी शिक्षण संस्थेविरोधात बनावट शालार्थ आयडी तयार करून शासनाचे लाखो रुपयांचे अनुदान बेकायदेशीररित्या मिळविल्याप्रकरणी तपास सुरू होता. त्याअनुषंगाने संशयित अविनाश ऊर्फ पप्पू बळवंत पाटील आणि नीलेश निंबा पाटील या दोघांना आर्थिक गुन्हे शाखेच्या पथकाने जळगाव येथून अटक केले. या दोघांना न्यायालयाने ६ दिवसांची पोलिस कोठडी सुनावली..विभागीय शिक्षण उपसंचालक कार्यालयात २०२१ ते २०२४ या कालावधीत बनावट शालार्थ आयडी तयार करून शासनाची सुमारे १० कोटी ९ लाख ५३ हजारांची आर्थिक फसवणूक झाल्याचे तपासात निष्पन्न झाले आहे..Kolhapur Crime News: यड्रावच्या वळणावर मृत्यूचा घात! ओव्हरलोड ट्रकची धडक आणि बुबनाळच्या दुचाकीस्वाराचा जागीच मृत्यू.या प्रकरणात संस्थेचे लेखाधिकारी उदय पंचभाई, राजमोहन शर्मा, अॅड. किरण पाटील, संस्थाचालक शरद शिंदे, तसेच नाशिक रोड पोलिस ठाण्याचे तत्कालीन निरीक्षक अशोक गिरी यांच्याविरुद्ध पुराव्यात छेडछाड केल्याप्रकरणी नाशिक रोड पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. या प्रकरणाचा तपास सुरू असताना आर्थिक गुन्हे शाखेने कारवाई करत दोघांना जळगावातून अटक केली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.