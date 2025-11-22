नाशिक

Shalarth ID Scam : शिक्षण अनुदान घोटाळा! अमळनेर संस्थेच्या 10 कोटींच्या शालार्थ आयडी फसवणूक प्रकरणी दोघांना अटक

Two Arrested in Nashik Shalarth ID Fraud Case : अमळनेर (जि. जळगाव) येथील एका खासगी शिक्षण संस्थेने बनावट शालार्थ आयडी तयार करून शासनाचे 10 कोटी 9 लाख रुपयांचे अनुदान बेकायदेशीररित्या मिळविल्याप्रकरणी अविनाश पाटील आणि नीलेश पाटील या दोघांना आर्थिक गुन्हे शाखेने अटक केली आहे.
सकाळ वृत्तसेवा
नाशिक: अमळनेर (जि.जळगाव) येथील खासगी शिक्षण संस्थेविरोधात बनावट शालार्थ आयडी तयार करून शासनाचे लाखो रुपयांचे अनुदान बेकायदेशीररित्या मिळविल्याप्रकरणी तपास सुरू होता. त्याअनुषंगाने संशयित अविनाश ऊर्फ पप्पू बळवंत पाटील आणि नीलेश निंबा पाटील या दोघांना आर्थिक गुन्हे शाखेच्या पथकाने जळगाव येथून अटक केले. या दोघांना न्यायालयाने ६ दिवसांची पोलिस कोठडी सुनावली.

