Satana News : दोन रुपये किलो दराने कोबी विकण्यापेक्षा रोटर मारणे परवडले! चौगावच्या शेतकऱ्याने दोन एकरांतील कोबी पीक केले उद्ध्वस्त

सटाणा - दुष्काळाचे संकट, वाढता उत्पादन खर्च आणि बाजारात शेतीमालाच्या दरांची घसरण, अशा दुहेरी कात्रीत सापडलेल्या बागलाण तालुक्यातील शेतकऱ्यांसमोरील आर्थिक संकट अधिक गडद होत आहे. मोठ्या कष्टाने आणि हजारो रुपये खर्चून पिकवलेल्या कोबीला बाजारात अवघा दोन रुपये प्रतिकिलो दर मिळत असल्याने उत्पादन खर्चाची भरपाई होणेही अशक्य झाले आहे..या आर्थिक विवंचनेतून चौगाव येथील शेतकरी नितीन (मुन्ना) सुरेश मांडवडे यांनी अजमेर सौंदाणे शिवारातील आपल्या दोन एकर क्षेत्रातील कोबी पिकावर रोटर फिरवला. बाजारभावातील घसरणीमुळे हातातोंडाशी आलेले पीक नष्ट करण्याची वेळ आल्याने शेतकऱ्यांच्या आर्थिक संकटाचे विदारक वास्तव समोर आले आहे.मांडवडे यांची गट क्रमांक ८३५/१ मध्ये दोन एकर शेती आहे. या क्षेत्रात त्यांनी कोबीचे पीक घेतले होते. त्यासाठी जमिनीची मशागत, बी-बियाणे, खते, औषध फवारणी, मजुरी आणि अन्य निविष्ठांवर खर्च केला. पीक जोमाने वाढवून बाजारात नेण्याची वेळ आली, तेव्हा मात्र अपेक्षित उत्पन्न मिळण्याऐवजी अवघा दोन रुपये प्रतिकिलो दर मिळत असल्याचे चित्र आहे. एवढ्या कमी दरात कोबी विकल्यास वाहतूक आणि काढणीचा खर्चही भरून निघणे कठीण असल्याने त्यांच्यासमोर मोठा पेच निर्माण झाला. अखेर आर्थिक नुकसान टाळण्याच्या नाइलाजातून त्यांनी उभ्या पिकावर रोटर फिरवण्याचा निर्णय घेतला..खर्च वाढला; उत्पन्नाचे गणित कोलमडलेशेतीसाठी लागणाऱ्या निविष्ठांचे दर, मजुरी आणि मशागतीचा खर्च सातत्याने वाढत आहे. त्यात हवामानातील अनिश्चितता आणि दुष्काळी परिस्थितीमुळे शेतकऱ्यांची जोखीम वाढली आहे. मात्र, पीक बाजारात दाखल झाल्यानंतर त्याला किती भाव मिळेल, याची खात्री नसते. मागणी आणि पुरवठ्यातील बदलांचा थेट परिणाम बाजारभावावर होत असून, उत्पादन खर्चाच्या तुलनेत मिळणारे उत्पन्न अत्यल्प ठरत आहे. परिणामी, कर्ज आणि उसनवारी करून उभे केलेले पीकही शेतकऱ्यांसाठी आर्थिक तोट्याचे ठरत आहे..कोबीसारख्या नाशवंत भाजीपाल्याच्या बाबतीत हा प्रश्न अधिक गंभीर आहे. योग्य भाव मिळण्याच्या प्रतीक्षेत माल साठवून ठेवण्याची मर्यादा असल्याने शेतकऱ्यांना उपलब्ध दरात विक्री करावी लागते. काही वेळा काढणी, वाहतूक आणि विक्रीचा खर्च लक्षात घेता पीक बाजारात नेणेही परवडत नाही. मांडवडे यांच्यावर आलेली परिस्थिती ही केवळ एका शेतकऱ्याची व्यथा नसून, शेतीमालाच्या घसरत्या दरांमुळे शेतकऱ्यांसमोर उभ्या राहिलेल्या व्यापक प्रश्नाचे उदाहरण आहे..दरातील घसरणीपासून संरक्षणाची गरजशेतकऱ्यांना उत्पादन खर्चावर आधारित लाभदायक दर मिळणे, बाजारभावातील तीव्र घसरणीच्या काळात प्रभावी संरक्षण मिळणे आणि नाशवंत शेतीमालासाठी सक्षम बाजारव्यवस्था उभी राहणे आवश्यक आहे. अन्यथा, वर्षभर मेहनत करून पिकवलेला माल डोळ्यांदेखत नष्ट करण्याची वेळ शेतकऱ्यांवर येत राहील. दोन रुपये किलोचा दर आणि दोन एकरांतील कोबीवर फिरलेला रोटर यांतून शेतीतील वाढता आर्थिक धोका अधोरेखित होत आहे..'दिवसरात्र मेहनत करून, कर्ज काढून आणि हजारो रुपये खर्च करून कोबीचे पीक उभे केले. मात्र, बाजारात दोन रुपये किलो दर मिळत असेल, तर उत्पादन खर्च कसा भरून निघणार? काढणी आणि वाहतुकीचा खर्चही परवडत नसल्याने नाइलाजाने दोन एकरांतील पिकावर रोटर फिरवावा लागला. शेतकऱ्यांनी एवढे कष्ट करूनही त्यांच्या मालाला योग्य भाव मिळत नसेल, तर शेती करायची कशी आणि कुटुंबाचा उदरनिर्वाह करायचा कसा?'- नितीन (मुन्ना) सुरेश मांडवडे, शेतकरी, चौगाव.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.