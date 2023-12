Nashik Onion Crisis: पिकासाठी लावलेले पैसे मिळू द्या! कांद्याच्या भावाप्रश्नी शेतकरी भावनिक

Nashik Onion Crisis : इतर पिके बेभरवशाची झाली, पण कांद्याने दोन वर्षांपासून आधार दिला. या वर्षीही कांदा आपल्याला तारून नेईल, अशी शेतकऱ्यांची अपेक्षा दिवास्वप्न ठरली. गेल्या वर्षीच्या लाल व उन्हाळ कांद्याला नफा देईल इतका भाव मिळाला नाही.

आता चाळीतील उन्हाळ कांद्यासह यंदाच्या लाल कांद्याला भाव मिळू लागताच केंद्र शासनाने निर्यातबंदी केल्याने भावात दीड ते दोन हजारांदरम्यान घसरण झाली आहे. (farmer expectation to get money invested for crop be received nashik news)