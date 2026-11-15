धुळे : टुडे पान २ साठी...
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आंबोडे (ता. धुळे) : शेतकरी आत्महत्याग्रस्त कुटुंबीयांसोबत भाऊबीज साजरी करत साडी-चोळीचा आहेर देऊन कुटुंबाचे सांत्वन करताना प्रा. डॉ. शरद पाटील. शेजारी पदाधिकारी, ग्रामस्थ.
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शेतकरी आत्महत्याग्रस्त कुटुंबीयांसोबत भाऊबीज
प्रा. शरद पाटील यांच्या सांत्वन यात्रेचे २१ वे वर्ष; ६४ आत्महत्यांची नोंद
सकाळ वृत्तसेवा
धुळे, ता. १५ : धुळे ग्रामीणचे माजी आमदार प्रा. डॉ. शरद पाटील यांच्या संकल्पनेतील शेतकरी आत्महत्या भाऊबीज सांत्वन यात्रा यंदा २१ व्या वर्षात झाली. ११ नोव्हेंबरला पार पडलेल्या या यात्रेत प्रा. डॉ. पाटील आणि सहकाऱ्यांनी गावोगावी जाऊन आत्महत्याग्रस्त कुटुंबीयांतील माता-भगिनींना साडी-चोळीचा आहेर देत त्यांचे सांत्वन केले.
२००५ पासून जिल्ह्यात सुमारे एक हजार ४०० शेतकरी आत्महत्यांची नोंद आहे. नोव्हेंबर २०२५ ते ऑक्टोबर २०२६ या वर्षभरात जिल्ह्यात ६४ शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या असून, त्यात धुळे तालुका (३३), शिंदखेडा (२०), साक्री (८) आणि शिरपूर (३) येथील शेतकऱ्यांचा समावेश आहे. पैकी २८ प्रकरणे पात्र, दहा अपात्र, २२ प्रलंबित, तर चार प्रकरणे गोपीनाथ मुंडे अपघात विमा योजनेकडे वर्ग आहेत. यामध्ये एक महिला शेतकऱ्याचाही समावेश आहे. अपात्र प्रकरणांची फेरचौकशी करून प्रलंबित प्रकरणे तातडीने निकाली काढावीत, अशी मागणी प्रा. डॉ. पाटील यांनी केली.
एल-निनो आणि कोरड्या दुष्काळामुळे आगामी २५ महिने शेतकऱ्यांसाठी धोक्याचे असून, शेतकऱ्यांनी धीर धरावा आणि समाजाने त्यांच्या पाठीशी उभे राहावे, असे आवाहन त्यांनी केले. या यात्रेत आंबोडे, बोरकुंड, नाणे, तरवाडे, सातरणे, ढाडरे आदी गावांतील कुटुंबांना भेटी देण्यात आल्या. या वेळी भय्या गर्दे, आबा मदने, बन्सीलाल माळी, खंडू गुरुजी, मनोहर अहिरे, प्रवीण गुरव, धर्मराज भदाणे, दीपक भदाणे, हिलाल गढरी, नरेंद्र जगताप, कल्याणसिंग राजपूत, बापू रावळ, नवलसिंग राजपूत, एकनाथ राजपूत, भगवान जगताप, अमोल राजपूत, भावसिंग राजपूत, प्रा. एस. एन. पाटील, विजय बोरसे, भावेश देवरे आदी उपस्थित होते.