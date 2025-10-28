Agriculture News : कर्जबाजारीपणाचे संकट कायम! अवकाळी पावसाने द्राक्ष बागांना तडाखा; शेतकरी त्वरित विमा भरपाईची मागणी करत आहेत

नाशिक रोड: परतीच्या वादळी वाऱ्यासह झालेल्या मुसळधार पावसामुळे नाशिक जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान झाले आहे. नाशिक, सिन्नर, निफाड, चांदवड, येवला अशा अनेक तालुक्यांत परतीच्या पावसाने जोरदार हजेरी लावली आहे. विशेषतः पळसे आणि शिंदे परिसरातील शेतकऱ्यांना मोठा फटका बसला आहे..या अवकाळी पावसामुळे सोयाबीन, मका, द्राक्ष आणि कांदा रोपांचे मोठे नुकसान झाले आहे. काढणीसाठी आलेली सोयाबीन आणि मक्याची कापणी होऊनही पिके शिवारातच पडली होती. मात्र, अचानक आलेल्या पावसामुळे ही पिके पाण्यात भिजून पूर्णपणे खराब झाली आहेत. खरीप हंगामातील या पिकांचे उत्पादन आधीच कमी झाले असताना, आता झालेले नुकसान शेतकऱ्यांसाठी मोठा चिंतेचा विषय बनले आहे. .द्राक्ष बागांची छाटणी शेवटच्या टप्प्यावर असतानाच या पावसाने जोरदार तडाखा दिला. भाजीपाला पिकांसह सर्वाधिक नुकसान द्राक्ष पिकांचे झाले असून, त्यामुळे शेतकऱ्यांच्या हंगामी कामकाजावर परिणाम झाला आहे. शेतकऱ्यांचे उन्हाळी कांद्याचे रोपदेखील मोठ्या प्रमाणात खराब झाले आहे..जिल्ह्यात मध्यम ते जोरदार पावसामुळे अनेक शेतातील पिकांमध्ये पाणी साचल्यामुळे पिकांचे नुकसान झाले आहे. या अतिवृष्टीमुळे शेतकरी हवालदिल झाला आहे. दिवाळीच्या सणासुदीला शेतकऱ्यांच्या मानगुटीवर पावसाचे आणि कर्जबाजारीपणाचे संकट कायम असल्याचे चित्र आज पाहायला मिळत आहे..शेतकऱ्यांची व्यथा आणि मागणीउत्पादन खर्च अधिक शिवारातून काढणी केलेली सोयाबीन पीक खळ्यावर आणण्यासाठी मजुरांना अधिक पैसे द्यावे लागत आहेत. काही ठिकाणी सोयाबीनला शेंगा कमी प्रमाणात असल्याने काढणीचा खर्चही परवडत नसल्याचे शेतकऱ्यांनी आपली व्यथा मांडली. .Nagpur Election: प्रभागनिहाय आरक्षणावरच इच्छुकांचे भवितव्य अवलंबून! महापालिका निवडणुकीसाठी आयोगाकडून सोडतीचा कार्यक्रम जाहीर.नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांनी मागणी केली आहे की, ज्या पिकांचा विमा काढला आहे, त्या शेतकऱ्यांनी शंभर टक्के भरपाई तातडीने मिळावी. शासनाने तातडीने विमा कंपन्यांना विमा भरपाई देण्याबाबत स्पष्ट सूचना देऊन शेतकऱ्यांना त्यांच्याकडून मदत मिळवून द्यावी. यंदा सोयाबीनचे उत्पादन अतिशय कमी झाल्याने विमा कंपन्यांनी नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना त्वरित भरपाई द्यावी, अशी मागणी शेतकरी करत आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.