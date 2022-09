जायखेडा (जि. नाशिक) : येथील संदीप अर्जुन शेवाळे (वय ४२) या युवकाचा पाय घसरून विहिरीत पडल्याने मृत्यू झाल्याची घटना रविवारी (ता. १८) सकाळी जयपूर शिवारात घडली. (Farmers death by drowning after falling into well Nashik Latest Marathi News)

जयपूर शिवारातील सुनील खंडु ब्राह्मणकार यांचे शेत संदीपने वाट्याने घेतले होते. नेहमीप्रमाणे रविवारी तो शेतातील विहिरीवरील वीजपंप सुरू करण्यासाठी गेला असता त्याचा अचानक पाय घसरल्याने तो विहिरित पडला. यात त्याच्या डोक्याला जबर मार लागल्याने त्याचा जागीच मृत्यू झाला. घटना समजताच नातेवाईक व परिसरातील नागरिकांनी त्याच शोध घेतला. मात्र, यश आले नाही.

विहिरीत ८० ते ९० फुटापर्यंत पाणी असल्यामुळे संदीपला शोधण्यात अडचणी येत होत्या. वाडीपिसोळ येथील कैलास सोनवणे, जायखेडा येथील बापू जगताप, लोहणेर येथील दिलीप अहिरे (पहिलवान) यांनी सात तासांच्या अथक परिश्रमानंतर मृतदेह बाहेर काढला. नामपूर ग्रामीण रूग्णालयात शवविच्छेदन करुन मृतदेह नातेवाईकांच्या ताब्यात देण्यात आला. सहाय्यक पोलिस निरीक्षक श्रीकृष्ण पारधी यांच्या मार्गदर्शनाख़ाली पोलिस हवालदार राजेश साळवे तपास करीत आहे.

