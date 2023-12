Crops cut in fields due to drought. In the second picture, the water supply by tankers has been going on since April. esakal

नाशिक Nashik News: शेतकऱ्यांना फटका अन्‌ आरक्षण आंदोलनाचा खटका! येवलेकरांना चौफेर नुकसान शेतीमालाचे पडलेले भाव आणि दुष्काळामुळे २ ते ३ हजार कोटींच्या झळा शेतकऱ्यांना व बाजारपेठेला सहन कराव्या लागल्या.