Nashik: शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट नव्हे, तर अर्ध्यावर आणले! कोटमगाव येथे सरकारला विरोध करत ग्रामस्थांनी सुनावले खडेबोल

येवला : शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करायचे सांगत होते. मात्र कांद्याला काल चार हजाराचे भाव अन् आज दोन हजारांवर आले... म्हणजे भाव दुप्पट नाही तर अर्ध करून ठेवले आहेत.

विकास नेमका आहे कुणाचा, असा प्रश्न करत हे व्यापारी सरकार असून, शेतकरी विरोधाचे असल्याने हा विकासरथ एक सेकंदही येथे थांबू नका...त्यांची संकल्प यात्रा नको अन् काहीच नको, अशा शब्दांत कोटमगाव विठ्ठलाचे येथे सरकारच्या विकास रथाला विरोध करत ग्रामस्थांनी खडेबोल सुनावले. (Farmers income not doubled but halved In Kotamgaon villagers protested against government Nashik)