नैताळे (जि. नाशिक) : यंदा पावसाने घातलेला धिंगाणा शेतकऱ्यांच्या मुळावर उठला आहे. अनेक ठिकाणी फरशीपूल वाहून गेले आहेत. अशा स्थितीतही मार्ग काढण्याची इच्छाशक्ती असेल तर कोणतीही गोष्ट अशक्य नाही. सिन्नर व निफाड तालुक्याच्या सरहद्दीवर असलेल्या सोमठाणे शिवारात देव नदीला या वर्षी जास्त पाऊस झाल्याने आलेल्या पुरात पूल वाहून गेल्यानंतर शेतकऱ्यांनी शेतमाल बाजारात नेण्यासाठी रिकाम्या प्लॅस्टिकच्या ड्रमचा जुगाड करत नित्यक्रमात खंड पडू दिलेला नाही. (Farmers made bridge from empty plastic drums to transport agricultural products to market at naitale Nashik News)

सोमठाणे-ब्राह्मणवाडेच्या सीमेवर घुमरे टोकवस्ती आहे. या वस्तीवर बरीच शेतकरी कुटुंबे वास्तव्यास आहेत. या शेतकऱ्यांना वस्तीवर जाण्यासाठी देव नदीवर सिमेंट पाइप टाकून पूल बनविण्यात आला होता; परंतु काही दिवसांपूर्वी देव नदीला पूर आला आणि तो वाहून गेला. सुमारे महिन्यापासून वस्तीवरील शेतकऱ्यांचा टोमॅटो माल पिंपळगाव बसवंत बाजार समितीत विक्रीसाठी जाऊ लागला आहे.

दररोज दोन ते तीन पिक-अपमध्ये जाळ्या भरून टोमॅटो नेला जात आहे. मात्र पूल वाहून गेल्याने या शेतकऱ्यांना शेतमाल नेण्यासाठी रस्ताच नव्हता. महेश घुमरे, सागर डिक्के, सचिन आव्हाड, विठ्ठल घुमरे आदी शेतकऱ्यांनी प्लॅस्टिकच्या पाण्याचे दोनशे लिटरचे दोन ड्रम घेतले. त्यावर फॅब्रिकेशन करून डिझाइन केले. दोन दोरखंडांना हा पाळणा बांधून त्यावर टोमॅटोच्या आठ जाळ्या वाहण्याचे काम महिनाभरापासून सुरू आहे.

विद्यार्थ्यांची शाळेला दांडी

"ब्राह्मणवाडे शिवारातील घुमरे टोक वस्तीवरील सहा मुले शाळेत जातात. मात्र नदीला पूर असल्याने व पूल वाहून गेल्याने विद्यार्थ्यांना शाळेत जाण्यासाठी मोठी कसरत करावी लागत आहे. गुडघाभर पाण्यातून पालक विद्यार्थ्यांची ने-आण करतात, तर शाळेला दांडी मारण्याची वेळ विद्यार्थ्यांवर आली आहे. देव नदीवर सिमेंटचे पाइप टाकून आम्ही स्वखर्चातून पूल उभारला होता. मात्र तोही वाहून गेल्याने आम्हाला जीव धोक्यात घालून व वेळप्रसंगी पोहत जाऊन शेतमाल बाजारात न्यावा लागत आहे. या ठिकाणी कायमस्वरूपी पूल होणे गरजेचे आहे."

-महेश घुमरे, शेतकरी, ब्राह्मणवाडे (ता. निफाड)

