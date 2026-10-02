रावळगाव साखर कारखान्याकडे चार कोटी थकल्याने शेतकऱ्यांचे आंदोलन

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मालेगाव : आंदोलनकर्त्यांना लेखी आश्वासन देताना तहसीलदार विशाल सोनवणे. शेजारी निखिल पवार.
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नवापूर, साक्री येथील शेतकऱ्यांची
अप्पर जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर धरणे
तहसीलदारांच्या लेखी आश्वासनानंतर आंदोलन मागे
सकाळ वृत्तसेवा
मालेगाव, ता. २ : रावळगाव येथील एस. जी. एनर्जी या खासगी कारखान्याकडे साक्री, नवापूर येथील शेतकऱ्यांचे चार कोटी उसाचे थकले आहेत. अनेक दिवसांपासून शेतकऱ्यांकडून त्याबाबत पाठपुरावा सुरू आहे. तरीही साखर कारखान्यातर्फे रक्कम अदा केली नाही. त्यामुळे शुक्रवारी (ता. २) महात्मा गांधी जयंतीनिमित्त नवापूर व साक्री येथील शेतकऱ्यांनी अप्पर जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर धरणे आंदोलन केले. तहसीलदारांनी लेखी आश्वासन दिल्यानंतर तासाभरात आंदोलन मागे घेण्यात आले.
रावळगाव साखर कारखान्यात शेतकऱ्यांनी ऊस पुरविला आहे. मात्र ८९ शेतकऱ्यांचे चार कोटी रुपये थकले आहेत. अनेक दिवसांपासून निवेदने देऊनही त्याकडे दुर्लक्ष केले जात आहे. सध्या शेतकरी मेटाकुटीला आला आहे. दुष्काळामुळे शेतकऱ्यांवर उपासमारीची वेळ आली आहे. निखिल पवार म्हणाले, की अप्पर जिल्हाधिकारी यांच्याकडे ऊस उत्पादक शेतकरी व आमदार मंगेश चव्हाण यांच्या उपस्थितीत बैठक झाली. मात्र तरीही स्पायका ग्रुफ ऑफ एनर्जीतर्फे शेतकऱ्यांचे पैसे दिले जात नाही. ८९ शेतकऱ्यांना ‘एफआरपी’ची रक्कम देण्यात आली नाही. शेतकऱ्यांची मोठ्या प्रमाणात फसवणूक झाली आहे. मुख्यमंत्र्यांनी या प्रकरणी लक्ष घालून शेतकऱ्यांच्या समस्या सोडवाव्यात, अशी मागणी करण्यात आली. भास्कर बिरारीस, भूषण अहिरराव, लिंकेश अहिरराव, दिलीप सोनवणे, अरुण गावित, जीवन वसावा, मगन कातोडिया, कोमलसिंग राजपूत, लक्ष्मण सोनवणे, विजय अहिरराव, निखिल पवार, डॉ. रवींद्र पाटील आदी उपस्थित होते.