अंबासन (जि. नाशिक) : कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना कधी कांदा रडणार तर कधी हसवणार हे सांगताच येत नाही. भावात काहीशा प्रमाणात सुधारणा होत नाही, तोच व्यापाऱ्यांचा मनमानी कारभार सुरू असल्याचा आरोप कांदा उत्पादक शेतकरी करत आहेत. सकाळपासून सुरळीत सुरू असलेल्या करंजाड उपबाजार समितीत कांदा लिलाव, काही वाहनांना भाव पाडताच संतप्त शेकडो कांदा उत्पादक शेतकरी आक्रमक होत विंचूर-प्रकाशा रस्त्यावर चक्काजाम आंदोलन छेडले. (farmers protest on Vinchur-Prakasha road due to fall in onion prices nashik)

करंजाड (ता. बागलाण) येथील उपबाजार समितीत सकाळपासून सुरळीत कांदा लिलावास सुरवात झाली होती. पहिल्या रांगेतील वाहनानंतर दुस-या रांगेत जाताच भाव पाडल्याचे कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांचे म्हणणे आहे. व्यापरी त्यांच्या पद्धतीने त्यांची मनमानी करीत असून शेतक-यांची कुचंबणा करीत असल्याचा आरोप कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांनी केला आहे. शेतकऱ्यांनी याच कारणाने आक्रमक होत विंचूर-प्रकाशा राज्यमार्गावर उतरून व्यापा-यांविरोधात निषेध व्यक्त करीत रास्ता रोको आंदोलन छेडले. अचानक रस्त्यावर उतरलेल्या शेकडो शेतक-यांमुळे वाहनांच्या दुतर्फा रांगा लागल्या होत्या.

करंडाडचे पोलिस पाटील प्रवीण देवरे व उपबाजार समितीने तातडीने जायखेडा पोलिसांत आंदोलनाबाबत माहिती दिली. जायखेडा पोलिस ठाण्याचे सहाय्यक पोलिस निरीक्षक श्रीकृष्ण पारधीसह हवालदार राजेश साळवे, सुनील बावरी, निकेश कोळी, सचिन पवार आदी कर्मचाऱ्यांनी तातडीने दाखल होत शेतक-यांशी संवाद साधला. कांदा उत्पादकांनी आपली कैफियत पारधी यांना सांगितली. मीही एक शेतक-याचाच मुलगा भावना समजून घ्या, असे म्हणत सहाय्यक पोलिस निरीक्षक श्रीकृष्ण पारधी यांनी आंदोलनकर्त्या शेतक-यांची चर्चा करीत मध्यस्थी केली. काही वेळातच रस्ता मोकळा केला. तब्बल अर्धा तास सुरू असलेला रास्ता रोको पोलिस प्रशासनाच्या मध्यस्थीनंतर पूर्वपदावर सुरळीत सुरू झाला आणि लिलाव प्रक्रिया उपबाजार समितीकडून सुरळीत करण्यात आले होते.

