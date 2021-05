घोटी (जि. नाशिक) : खरीप हंगाम जवळ आल्याने पेरणीकरिता शेतकऱ्यांची (Farmers) बियाणे खरेदीसाठी अधिकृत कृषी केंद्रांवर लगबग सुरु झाल्याचे चित्र इगतपुरी तालुक्यातील बाजारपेठांत बघण्यास मिळत आहे. मागीलवर्षी कोरोना (Coronavirus) व लॉकडाउनमुळे (Lockdown) सर्वच व्यावसायिकांसह शेतकऱ्यांना विविध समस्यांचा सामना करावा लागला. अवकाळी पावसाने बागायती पिकांचेदेखील मोठ्या प्रमाणावर नुकसान केले. (Farmers rush to the market to buy seeds in Igatpuri)

कोरोनाच्या वाढत्या प्रादुर्भावामुळे शेतकऱ्यांनी सामाजिक अंतर ठेवत बियाणे खरेदी करावी, असे आवाहन तालुका कृषी अधिकारी शीतलकुमार तंवर यांनी केले आहे. पाऊस जोरदार पडल्याने यंदा खरीप हंगामातील पेरण्यांनी मे महिन्याच्या शेवटी बियाणे पेरण्याची सुरवात केल्याचे दिसत आहे. कृषी क्षेत्रात यांत्रिकीकरणाबरोबरच तंत्रज्ञानाचा वापर होताना दिसत आहे. आधुनिक तंत्रज्ञानामुळे हवामानाचा अंदाज येत असल्याने पिकांचे नुकसानदेखील कमी होत आहे. शेतकरी बियाण्यांची खरेदी महाडीबीटीवर ऑनलाइन पद्धतीने करू शकतो. शेतकऱ्यांनी बियाणांची खरेदी करताना पक्की पावती घ्यावी. बियाणांचे वेष्टण, पिशवी, टॅग, खरेदीची पावती व पाकिटातील थोडे बियाणे पिकाची कापणी होईपर्यंत जपून ठेवावी. भेसळीची शंका दूर करण्यासाठी बियाणांचे पाकीट सील व मोहोरबंद असल्याची खात्री करावी. पाकिटावरील बियाणे वापरण्याची अंतिम मुदत व किंमत तपासून घ्यावी.

आदिवासी शेतकऱ्यांच्या अज्ञानाचा गैरफायदा घेत बोगस कंपन्यांचे एमआर शेतकऱ्यांना घरोघरी जाऊन प्रलोभने दाखवून बियाणे खरेदी करण्याची गळ घालताना दिसतात. बियाण्यांची खरेदी करताना अधिकृत कृषी केंद्र विक्रेत्यांकडूनच खरेदी करावी.

- सोमनाथ काळे, अध्यक्ष, कृषी केंद्र असोसिएशन इगतपुरी.

