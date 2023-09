Nashik Tomato Rates Fall: दरात घसरण झाल्याने शेतकऱ्यांनी फेकले टोमॅटो

By

Nashik Tomato Rates Fall : बाजार समितीच्या आवारात टोमॅटोला अक्षरशः २ ते ५ रुपये किलो भाव मिळाल्याने टोमॅटो उत्पादक शेतकऱ्यांनी संताप व्यक्त करत बाजार समितीच्या आवारातच टोमॅटो फेकून देत रोष व्यक्त केला.

२० किलोच्या क्रेट्‌सला ५० ते १०० रुपये भाव मिळत आहे. लाखो रुपये खर्च करून टोमॅटोचे पीक घेतले. मात्र, मोठ्या प्रमाणात दरात घसरण झाल्याने टोमॅटो उत्पादक शेतकऱ्याचा उत्पादन खर्च तर दूरच वाहतूक आणि मजुरी खर्च निघणे मुश्किल झाले आहे.

यामुळे शेतकऱ्यांमध्ये तीव्र नाराजीचे वातावरण आहे. भाव कमालीचे घसरल्याने संतप्त शेतकऱ्याने थेट बाजार समितीच्या आवारातच टोमॅटो फेकून आपला संपात व्यक्त केला. (Farmers throw away tomatoes due to fall in prices nashik)

दरम्यान, गेल्या महिन्यात टोमॅटो उत्पादकांची मोठी होल्डींग लावणारा टोमॅटो आता रुसला आहे. सरासरी २६०० रुपये प्रतिक्रेट विकला गेलेला टोमॅटो सध्या १०० रुपये प्रतिक्रेट भाव झाल्याने टोमॅटो उत्पादक शेतकरी हवालदिल झाला आहे.

गेल्या महिन्यापर्यंत अनेक शेतकऱ्यांना लखपती केलेल्या टोमॅटोने आता रडविण्यास सुरवात केली आहे. भाव वाढल्याने केंद्र सरकारने टोमॅटो आयात करत दर घसरण थांबवली आणि आता टोमॅटोला भाव नसल्याने शेतकरी टोमॅटो रस्त्यावर फेकून रोष व्यक्त करीत आहेत.

मात्र, शासन काही लक्ष देत नसल्याची खंत शेतकऱ्यांनी व्यक्त केली.