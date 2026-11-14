फक्त शहर टुडे ४ साठी (जिल्ह्याला घेऊ नये)
---
‘सुकी’चे पाणी सोडण्यासाठी
शेतकरी सोमवारी एकवटणार
सकाळ वृत्तसेवा
जळगाव, ता. १४ : रब्बी हंगामातील गहू पिकाच्या सिंचनासाठी सुकी धरणातून पाटाद्वारे पाणी तातडीने सोडावे, या मागणीसाठी परिसरातील शेतकरी सोमवारी (ता. १६) सकाळी दहाला खिरोदा येथील पाटबंधारे विभागाच्या कार्यालयात एकत्र येणार आहेत. यावेळी पाणी सोडण्याबाबत संबंधित अधिकाऱ्यांकडे मागणी करण्यात येणार आहे.
रब्बी हंगाम सुरू झाल्याने गव्हाच्या पेरणीसह सिंचनाचे नियोजन करण्यासाठी शेतकऱ्यांना पाण्याची प्रतीक्षा आहे. सुकी धरणातून पाटाद्वारे वेळेत पाणी उपलब्ध झाल्यास गहू पिकाच्या सिंचनाचा प्रश्न सुटण्यास मदत होणार आहे. तसेच पाटातून होणाऱ्या पाण्याच्या झिरपण्यामुळे परिसरातील विहिरी व कूपनलिकांच्या पाणीपातळीत वाढ होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे पाटाचे पाणी लवकर सोडण्याची मागणी शेतकऱ्यांकडून होत आहे. या मागणीसाठी काळमोदा, खिरोदा, न्हावी व सावखेडा परिसरातील शेतकऱ्यांनी सोमवारी (ता. १६) मोठ्या संख्येने उपस्थित राहावे, असे आवाहन करण्यात आले आहे. बागायतदार शेतकऱ्यांनीही या मागणीला पाठिंबा देत उपस्थित राहावे, अशी विनंती शेतकरी बांधवांनी केली आहे. रब्बी हंगामाचे नियोजन लक्षात घेता पाटबंधारे विभागाने पाणी सोडण्याबाबत तातडीने निर्णय घ्यावा, अशी अपेक्षा व्यक्त होत आहे.
------------------------