Nashik News : झिरवाळांच्या बालेकिल्ल्यातच प्रतिबंधित तंबाखूचे उत्पादन; पोलिसांना 'कुणकुण' कशी लागली नाही? एसआयटी चौकशीची मागणी

Massive FDA Raid Exposes Illegal Tobacco Manufacturing in Dindori : दिंडोरी तालुक्यातील तळेगाव येथे अन्न व औषध प्रशासनच्या भरारी पथकाने छापा टाकून प्रतिबंधित गुटखा, सुगंधित तंबाखू व रसायनांचा साठा जप्त करत कारखान्याची यंत्रसामग्री सील केली.
सकाळ वृत्तसेवा
लखमापूर, वणी: राज्यात प्रतिबंधित असलेला सुगंधित तंबाखू, पानमसाला, गुटखा, जर्दा, सिगारेट व तत्सम साहित्याचे तळेगाव (ता. दिंडोरी) येथील कारखान्यात बिनदिक्कत उत्पादन सुरू होते. नाशिकच्या अन्न व औषध प्रशासन भरारी पथकाने धाडसी कारवाई करीत या कारखान्यातून तब्बल नऊ कोटी सहा लाख २५ हजार ४२५ रुपयांचा मुद्देमाल जप्त केला. राज्याच्या अन्न व औषध प्रशासनमंत्र्यांच्याच मतदारसंघात कोट्यवधी रुपयांचा प्रतिबंधित तंबाखू बनविण्याचा कारखाना आढळल्याने पोलिसांना या कारखान्याबाबत काहीच माहिती नव्हती का, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.

