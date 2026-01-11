Nashik News : झिरवाळांच्या बालेकिल्ल्यातच प्रतिबंधित तंबाखूचे उत्पादन; पोलिसांना 'कुणकुण' कशी लागली नाही? एसआयटी चौकशीची मागणी

लखमापूर, वणी: राज्यात प्रतिबंधित असलेला सुगंधित तंबाखू, पानमसाला, गुटखा, जर्दा, सिगारेट व तत्सम साहित्याचे तळेगाव (ता. दिंडोरी) येथील कारखान्यात बिनदिक्कत उत्पादन सुरू होते. नाशिकच्या अन्न व औषध प्रशासन भरारी पथकाने धाडसी कारवाई करीत या कारखान्यातून तब्बल नऊ कोटी सहा लाख २५ हजार ४२५ रुपयांचा मुद्देमाल जप्त केला. राज्याच्या अन्न व औषध प्रशासनमंत्र्यांच्याच मतदारसंघात कोट्यवधी रुपयांचा प्रतिबंधित तंबाखू बनविण्याचा कारखाना आढळल्याने पोलिसांना या कारखान्याबाबत काहीच माहिती नव्हती का, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे..कंपनीचे संचालक विपीन शर्मा, ॲडव्हर्ट मिचेल बोरगोईन, सुसंताकुमार पांडा, व्यंकट रमेश पेनुमाक, दयानंद रे व आस्थापना मे. इलाईट क्राउन इंटरनॅशनल लिमिटेड यांच्याविरोधात दिंडोरी पोलिसांत गुन्हा नोंदविण्यात आला आहे. मानवी आरोग्यास घातक असलेल्या या वस्तूंचे रसायने वापरून होणारे उत्पादन रोखण्यासाठी कंपनीची इमारत आणि यंत्रसामग्रीला ‘सील’ करण्यात आले आहे..तळेगाव येथील गट क्रमांक ३५२/२ मध्ये मे. इलाईट क्राउन इंटरनॅशनल लिमिटेड ही कंपनी कार्यरत आहे. तेथे संशयास्पद रीतीने प्रतिबंधित पदार्थांचा साठा केल्याची माहिती नाशिकच्या अन्न व औषध प्रशासन विभागाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना मिळाली होती. अन्न सुरक्षा अधिकारी उमेश सूर्यवंशी, जी. व्ही. कासार आणि जी. एम. गायकवाड यांनी यापूर्वी ग्लोबल टोबॅको एजन्सी (गट क्रमांक ५२७/५/३, सम्राट पीपीयू इंडस्ट्रीज, इगतपुरी) येथे छापा टाकला होता. तेथेही असाच प्रतिबंधित पदार्थांचा साठा होता..त्यापैकी ‘सबा प्रीमियम प्रीमिक्स ऑफ शिसा’ या प्रतिबंधित पदार्थाच्या लेबलवर ‘मे. इलाईट क्राउन इंटरनॅशनल लिमिटेड, गट क्रमांक ३५२/२, मौजे तळेगाव, दिंडोरी’ असा पत्ता आढळला. त्यानुसार पथकाने तळेगाव येथील कंपनीत जाऊन तपासणी केली. .तेथे सिगारेट्सचे उत्पादन होत असल्याचे निदर्शनास आले. तपासणीत तंबाखूला नैसर्गिक सुगंध नसल्याचे दिसले. त्याऐवजी टोबॅको रिफाइंड ग्लिसरीन, इंडस्ट्रियल परफॉर्म, मसाला कंपाउंड आणि रिफाइंड सोयाबीन यापासून सुगंधित तंबाखूचे उत्पादन होत असल्याचे स्पष्ट झाले आहे..‘एसआयटी’मार्फत चौकशीची मागणीराज्याचे अन्न व औषध प्रशासनमंत्री नरहरी झिरवाळ यांचा हा मतदारसंघ असून, एवढ्या मोठ्या प्रमाणात अवैध धंदा बिनदिक्कतपणे सुरू असल्याने आश्चर्य व्यक्त केले जात आहे. मंत्री झिरवाळ गुटखाबंदी आणि मकोका कायद्यासाठी आग्रही असताना त्यांच्याच क्षेत्रात काही प्रशासकीय अधिकारी किवा पोलिसांच्या आशीर्वादाने हा कारखाना सुरू होता का, असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे. .याची ‘एसआयटी’मार्फत चौकशी करण्याची मागणी जोर धरू लागली आहे. या गुन्ह्याचे गांभीर्य लक्षात घेता, गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी यात लक्ष घालून रॅकेटचा पर्दाफाश करावा, अशी मागणी नागरिकांकडून होत आहे..Pune News: इमारतीवरून तोल गेल्याने मुलाचा मृत्यू; पतंग उडविताना कात्रजमध्ये घटना, बांधकाम व्यावसायिकावर गुन्हा!.नऊ कोटींचा मुद्देमाल जप्तपथकाने शिसा पाकिटे, खाद्यतेल, तंबाखूसह जप्त केलेले साहित्य व त्याची किंमत अशी ः कश प्रीमिक्स शिसा पाकीट : ५०८ बॉक्स (किंमत तीन कोटी ८१ लाख रुपये), सुगंधित तंबाखू : ५१० बॉक्स (किंमत तीन कोटी ८२ लाख ५० हजार रुपये), अल सबा प्रीमियम शिसा पाकीट : (किंमत नऊ लाख ७५ हजार रुपये), स्पार्क जर्दा पाकीट (किंमत एक लाख ९८ हजार ३७५ रुपये), गोपाळ इंडस्ट्रियल परफ्युमरी : नऊ हजार १५० किलो (अंदाजित किंमत १२ लाख ५० हजार रुपये), सेंटेड मसाला कंपाउंड : साडेबारा किलोचे ६२ डबे (किंमत एक कोटी १४ लाख ८५ हजार ५०० रुपये), रिफाइंड सोयाबीन ऑइल : ६१ टीन (किंमत एक लाख ४९ हजार ४५० रुपये), रिफाइंड ग्लिसरीन : १९० लिटर (किंमत १७ हजार १०० रुपये), पॅकिंग मटेरियल (किंमत दोन लाख रुपये)..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.