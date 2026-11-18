सटाणा - शहरात प्रतिबंधित गुटखा, पानमसाला व सुगंधित तंबाखूच्या साठवणूक आणि विक्रीविरोधात अन्न व औषध प्रशासनाने धडक कारवाई करीत दोन सुपारी सेंटरवर छापे टाकले. या कारवाईत ८६ हजार ५२२ रुपये किमतीचा प्रतिबंधित पदार्थांचा साठा जप्त करण्यात आला असून, पाच जणांविरुद्ध सटाणा पोलिस ठाण्यात गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत..अन्न व औषध प्रशासनाच्या पथकाने मंगळवारी (ता.१७) टिळक रोडवरील जामा मशिदीजवळील भारत जनरल स्टोअर्स येथे छापा टाकला. तपासणीत 'नखरेवाली' ब्रँडच्या सुगंधित सुपारीची ८८ पाकिटे आढळली. त्यांची किंमत पाच हजार २८० रुपये आहे. याप्रकरणी दुकानमालक आसिफ साबिर तांबोळी व अख्तर साबिर तांबोळी यांच्याविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला.दुसरी कारवाई बसस्थानकाजवळील प्रभाकर प्लाझाच्या तळमजल्यावरील तौसिफ सुपारी अँड जनरल स्टोअर्स येथे करण्यात आली. पथक पोहोचले असता दुकानाचे शटर बंद होते. अधिकाऱ्यांनी दुकानमालकाशी संपर्क साधला असता त्याने बाहेरगावी असल्याचे सांगितले. त्यानंतर फोन उचलणे बंद केले. त्यामुळे पोलिसांना घटनास्थळी बोलावण्यात आले. पोलिस अधिकारी व पंचांच्या उपस्थितीत दुकानाचे बाहेरील कुलूप आणि मुख्य सेंटर लॉक तोडून प्रवेश करण्यात आला. तपासणीत मोठ्या प्रमाणात प्रतिबंधित गुटखा, पानमसाला व तंबाखूचा साठा आढळला..यामध्ये विमल पानमसाला, विविध प्रकारची तंबाखू, प्रीमियम शॉट च्युइंग टोबॅको, तुलसी रॉयल जाफरानी जर्दा आणि सुगंधित सुपारीचा समावेश असून, त्याची किंमत ८१ हजार २४२ रुपये आहे. याप्रकरणी शरीफ सुलतान तांबोळी, शहबाज तांबोळी व दानिश तांबोळी यांच्याविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला.दोन्ही कारवायांमध्ये एकूण ८६ हजार ५२२ रुपयांचा मुद्देमाल जप्त करण्यात आला आहे. अन्न सुरक्षा अधिकारी किशोर चांदगुडे व चेतन परदेशी यांनी फिर्याद दिली. भारतीय न्याय संहिता आणि अन्न सुरक्षा व मानके कायदा २००६ अंतर्गत कारवाई करण्यात आली..पुरवठा साखळीचा शोध घेण्याची गरजसटाणा शहरासह बागलाणच्या ग्रामीण भागात किरकोळ विक्रीच्या माध्यमातून प्रतिबंधित गुटखा व तंबाखूजन्य पदार्थांची उपलब्धता होत असल्याच्या तक्रारी वारंवार समोर येतात. अशा परिस्थितीत मोठ्या प्रमाणात साठा करणाऱ्या विक्री केंद्रांवर झालेली ही कारवाई महत्त्वपूर्ण मानली जात आहे. या पदार्थांचा पुरवठा नेमका कुठून होतो, ग्रामीण भागातील किरकोळ विक्रेत्यांपर्यंत त्याचे वितरण कोणामार्फत केले जाते आणि या व्यवसायामागे आणखी कोणाचे जाळे कार्यरत आहे, याचा सखोल तपास होणे आवश्यक आहे. केवळ साठा जप्त करण्यापुरती कारवाई मर्यादित न राहता पुरवठ्याच्या मूळ स्रोतापर्यंत यंत्रणेने पोहोचावे, अशी अपेक्षा व्यक्त होत आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.