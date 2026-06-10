नाशिक

female forest Guard: बाभळीच्या झाडांची तोडणीनंतर वाहतूक, कारवाई न करण्यासाठी लाच घेताना महिला वनरक्षकाला अटक

Bribe demanded to avoid action on babul tree cutting: काटेरी बाभळीच्या झाडांच्या कायदेशीर वाहतुकीवर कारवाई टाळण्यासाठी १७ हजारांची लाच स्वीकारताना महिला वनरक्षक तेजस्विनी साळुंखे एसीबीच्या सापळ्यात; नंदुरबार लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाची कारवाई
Bribe for No Action on Illegal Tree Felling: Female Forest Official Held

Bribe for No Action on Illegal Tree Felling: Female Forest Official Held

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
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शहादा : शेतीवरील काटेरी बाभूळ झाडांची वाहतूक करणाऱ्या तक्रारदाराविरुद्ध कायदेशीर कारवाई न करण्यासाठी १७ हजार रुपयांची लाच स्वीकारणाऱ्या महिला वनरक्षकास नंदुरबार लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने पकडले. तेजस्विनी साळुंखे (पाटील) असे अटक करण्यात आलेल्या वनरक्षकाचे नाव आहे.

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