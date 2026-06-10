female forest Guard: बाभळीच्या झाडांची तोडणीनंतर वाहतूक, कारवाई न करण्यासाठी लाच घेताना महिला वनरक्षकाला अटक

शहादा : शेतीवरील काटेरी बाभूळ झाडांची वाहतूक करणाऱ्या तक्रारदाराविरुद्ध कायदेशीर कारवाई न करण्यासाठी १७ हजार रुपयांची लाच स्वीकारणाऱ्या महिला वनरक्षकास नंदुरबार लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने पकडले. तेजस्विनी साळुंखे (पाटील) असे अटक करण्यात आलेल्या वनरक्षकाचे नाव आहे..Success Story: जुन्नरच्या सिद्धीने गाठले आकाश! अवघ्या २०व्या वर्षी अमेरिकेतून कमर्शियल पायलट बनण्याचा मान, सिद्धी हाडवळेची प्रेरणादायी यशोगाथा...तक्रारदार हे फेस ग्रामपंचायतीच्या परवानगीने शेतीच्या बांधावरील व माळरानावरील काटेरी बाभूळ झाडे तोडून ती चारचाकी वाहनाने गुजरातमध्ये विक्रीसाठी नेत होते. मागील तीन महिन्यांतील या वाहतुकीवर कारवाई न करण्यासाठी शहादा वन परिक्षेत्रातील कोंढवळ बीटच्या वनरक्षक तेजस्विनी साळुंखे यांनी १७ हजार ५०० रुपयांच्या लाचेची मागणी केली होती..याबाबत तक्रारदाराने नंदुरबार लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाकडे तक्रार दाखल केली. ४ जूनला करण्यात आलेल्या पडताळणीत संबंधित वनरक्षकाने तडजोडीअंती १७ हजार रुपये स्वीकारण्याचे मान्य केले. त्यानुसार सोमवारी (ता. ९) शहादा-शिरपूर रोडवरील फेस फाटा येथे एसीबीने सापळा रचला..Cycling Story: ६० वर्षांपासून रोज सायकल चालवणारे पांडुरंग शिर्के; सहा वेळा सायकलवरून पंढरपूर वारी, आजही विनाऔषध तंदुरुस्त. ठरल्याप्रमाणे तक्रारदाराकडून १७ हजारांची लाच स्वीकारताच पथकाने तेजस्विनी साळुंखे यांना पकडले. त्यांच्याकडून लाचेची रक्कम व मोबाईलही ताब्यात घेण्यात आला आहे. या प्रकरणी सारंगखेडा पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल आहे. संबंधित कारवाई पोलिस उपअधीक्षक प्रशांत भरते यांच्या मार्गदर्शनाखाली पोलिस निरीक्षक विकास लोंढे व त्यांच्या पथकाने केली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.