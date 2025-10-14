नाशिक

Crime News : नाशिकमध्ये 'ताईगिरी' रील्स करणं पडलं महागात! 'डेडबॉडी सिव्हिलला भेटणार' म्हणणाऱ्या दोन युवतींना पोलिसांनी घेतले ताब्यात

Female Vigilantes Arrested in Nashik : गोदाघाट परिसरात भाईगिरीच्या शैलीत ‘ताईगिरी’ करणाऱ्या दोन युवतींना देवळाली कॅम्प पोलिसांनी ताब्यात घेतले, नंतर त्यांना केलेल्या गैरकृत्याची जाणीव करून देण्यात आली.
Crime

Crime

sakal 

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

नाशिक, देवळाली कॅम्प: भाईगिरीच्या रील्स करणाऱ्यांना पोलिसांनी दणका दिला असतानाच, सोशल मीडियावर सोमवारी (ता.१३) आणखी एक रील्स व्हायरल झाली. परंतु यावेळी रील्स व्हायरल करणारे ‘भाई’ नव्हते, तर चक्क ‘ताई’ होत्या. गोदाघाटावरचे बॅकग्रांउड घेत गुन्हेगारीचे उदात्तीकरण आणि ‘ताईगिरी’ करणाऱ्या दोन्ही युवतींना पोलिसांनी ताब्यात घेत गुन्हा दाखल केला. या ताईंनाही पोलिसांचा पाहुणचार मिळाल्याने, त्यांनीही ‘नाशिक जिल्हा, कायद्याचा बालेकिल्ला’ असा सूर लावत नाशिककरांची माफी मागितली.

Loading content, please wait...
Social Media
Nashik
police
maharashtra
viral
Youth
Arrested
awareness
Female
instagram

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com