Crime News : नाशिकमध्ये 'ताईगिरी' रील्स करणं पडलं महागात! 'डेडबॉडी सिव्हिलला भेटणार' म्हणणाऱ्या दोन युवतींना पोलिसांनी घेतले ताब्यात

नाशिक, देवळाली कॅम्प: भाईगिरीच्या रील्स करणाऱ्यांना पोलिसांनी दणका दिला असतानाच, सोशल मीडियावर सोमवारी (ता.१३) आणखी एक रील्स व्हायरल झाली. परंतु यावेळी रील्स व्हायरल करणारे 'भाई' नव्हते, तर चक्क 'ताई' होत्या. गोदाघाटावरचे बॅकग्रांउड घेत गुन्हेगारीचे उदात्तीकरण आणि 'ताईगिरी' करणाऱ्या दोन्ही युवतींना पोलिसांनी ताब्यात घेत गुन्हा दाखल केला. या ताईंनाही पोलिसांचा पाहुणचार मिळाल्याने, त्यांनीही 'नाशिक जिल्हा, कायद्याचा बालेकिल्ला' असा सूर लावत नाशिककरांची माफी मागितली..सोशल मीडियाच्या इन्स्ट्राग्रामच्या साइटवर एक रील्स व्हायरल करण्यात आली होती. payal_pathare2001 या अकाऊंटवर दोन युवती ' हे नाशिक ये भावा, इथ जर तू इज्जत दिली तर तुला इज्जत भेटणार. नाहीतर तुझी डेडबॉडी ए ना डायरेक्ट सिव्हिलला भेटणार. हॅशटॅग नाशिककर.. समजनेवाले को इशारा ताणून मार ताणून...' असे म्हणत रील्स व्हायरल करण्यात आली होती..देवळाली कॅम्प पोलिस गस्तीवर असताना त्यांना या रिल्सची माहिती मिळाली. तांत्रिक विश्लेषणाच्या आधारे पोलिसांनी या दोन्ही युवतींना ताब्यात घेतले आणि शहराच्या शांततेला बाधा निर्माण करणे व शहराची बदनामी केल्याप्रकरणी अंमलदार रमाकांत सिद्धपुरा यांच्या फिर्यादीनुसार, देवळाली कॅम्प पोलिसात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. गुन्ह्याचा तपास हवालदार एस.व्ही. जगदाळे हे करत आहेत..Heart Attack Case Pune: रुग्णवाहिका न मिळाल्याने मार्केट यार्डात एकाचा मृत्यू; हृदयविकाराचा झटका आल्याने उपचारास विलंब.रिल्समध्ये भाईगिरीच्या स्टाईलमध्ये 'ताईगिरी' करणाऱ्या या दोन्ही युवतींना पोलिसांनी ताब्यात घेतले. त्यानंतर त्यांना केलेल्या गैरकृत्याची जाणीव करून देण्यात आली. यानंतर नरमलेल्या या युवतींनी नाशिककरांची माफी मागत 'नाशिक जिल्हा, कायद्याचा बालेकिल्ला' असे स्वत:हून म्हणताना व्हिडिओ आता सोशल मीडियावर व्हायरल झाला आहे..