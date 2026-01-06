Nashik Air Show : नाशिकच्या आकाशात हवाई दलाचा थरार! २३ जानेवारीला गंगापूर धरण परिसरात रंगणार एअर शो

नाशिक: सिंहस्थ कुंभमेळ्याच्या अनुषंगाने नाशिकचा प्रचार व प्रसार, तसेच पर्यटनवाढीसाठी जिल्हा प्रशासनातर्फे नाशिक फेस्टिव्हल भरविण्यात येणार आहे. या फेस्टिव्हलअंतर्गत २३ जानेवारीला गंगापूर धरण परिसरात भारतीय हवाई दल कसरती (एअर शो) आयोजित केले आहे. हवाई दलाच्या सूर्यकिरण ॲरोबिक्स पथकाकडून सकाळी १० ते १२ यावेळेत हवाई कसरतींचे सादरीकरण केले जाणार आहे. .आगामी सिंहस्थ कुंभमेळ्याद्वारे जिल्ह्याची धार्मिक, ऐतिहासिक आणि पर्यटन क्षेत्रातील क्षमता जगासमोर आणण्याची संधी चालून आली आहे. या संधीच्या माध्यमातून नाशिकचा प्रचार व प्रसार करण्याकरिता जिल्हा प्रशासन फेब्रुवारीत नाशिक फेस्टिव्हल भरविणार आहे. या फेस्टिव्हलचा प्रारंभ २३ जानेवारीला हवाई दलाच्या सूर्यकिरण ॲरोबिक्स पथकाकडून सादर करण्यात येणाऱ्या कसरतींने होणार आहे..गंगापूर धरण परिसरात होणाऱ्या या हवाई कसरतींसाठी जिल्हा प्रशासन, हवाई दल व पर्यटन विभाग एकत्रितरीत्या तयारी करत आहेत. देशात चेन्नईनंतर नाशिकमध्ये हवाई दलाकडून कसरतींचे सादरीकरण केले जाणार आहे. या दोन तासांच्या कसरतींवेळी हवाई दलाच्या विविध लढाऊ विमाने व हॅलिकॉप्टर्सद्वारे सहभागी होतील. या माध्यमातून हवाई दलाचे सामर्थ्याचे अवघ्या देशासह जगाला दर्शन होणार आहे..Mumbai Local Megablock: मुंबई लोकलच्या 'या' रेल्वे मार्गावर २१५ लोकल फेऱ्या रद्द, प्रवाशांना मनस्ताप, पण कधी? जाणून घ्या....हवाई दलाचे वैशिष्ट्यहवाई कसरतींद्वारे पर्यटनवाढीला चालना देणेनाशिकमध्ये डिफेन्स क्लस्टरला चालना देणेनाशिकच्या सर्वांगीण क्षमतेचा प्रचार व प्रसारपुण्यातील खडकवासलाच्या धर्तीवर गंगापूर धरणाचा विकासधरण परिसरातील शेतकरी, फार्महाउसचालकांना रोजगारनिर्मिती.नाशिक फेस्टिव्हलअंतर्गत हवाई दलाच्या कसरतींचे सादरीकरण आयोजित करण्यात आले आहे. या कार्यक्रमात सहभागी होण्यासाठी ऑनलाइन तिकीट बुकिंगची सुविधा उपलब्ध करून दिली जाईल. गंगापूर धरण परिसरात होणाऱ्या कार्यक्रमाप्रसंगी साधारणतः ३३ हजार नागरिकांची व्यवस्था केली जाईल. नाशिककरांनी या कार्यक्रमात सहभागी व्हावे.- आयुष प्रसाद, जिल्हाधिकारी.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.