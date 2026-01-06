नाशिक

Nashik Air Show : नाशिकच्या आकाशात हवाई दलाचा थरार! २३ जानेवारीला गंगापूर धरण परिसरात रंगणार एअर शो

Nashik Festival to Promote Kumbh Mela and Tourism : आगामी नाशिक फेस्टिव्हलच्या पार्श्वभूमीवर भारतीय हवाई दलाचे सूर्यकिरण ॲरोबिक्स पथक २३ जानेवारीला गंगापूर धरण परिसरात चित्तथरारक कसरती सादर करून नाशिककरांचे मनोरंजन करणार आहे."
Nashik Air Show

Nashik Air Show

sakal 

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

नाशिक: सिंहस्थ कुंभमेळ्याच्या अनुषंगाने नाशिकचा प्रचार व प्रसार, तसेच पर्यटनवाढीसाठी जिल्हा प्रशासनातर्फे नाशिक फेस्टिव्हल भरविण्यात येणार आहे. या फेस्टिव्हलअंतर्गत २३ जानेवारीला गंगापूर धरण परिसरात भारतीय हवाई दल कसरती (एअर शो) आयोजित केले आहे. हवाई दलाच्या सूर्यकिरण ॲरोबिक्स पथकाकडून सकाळी १० ते १२ यावेळेत हवाई कसरतींचे सादरीकरण केले जाणार आहे.

Loading content, please wait...
Nashik
maharashtra
festival
Kumbh Mela
Development
Gangapur Dam
Air Force
Tourism

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com