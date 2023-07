Haj Yatra : राज्याच्या पहिल्या पायी हज यात्रेस शहरातील बडी दर्गा येथून सोमवार (ता.३) प्रारंभ झाला. महम्मद अली सय्यद वर्षभराचा ७ हजार २१६ किलोमीटरचा पायी प्रवास करून ३ जून २०२४ ला सौदी अरेबिया येथील मक्का मदीना येथे पोचणार आहे.

दिंडोरी रोड येथील महम्मद अली सय्यद यांनी वीस वर्षापासून केलेला पायी हज यात्रेचा निश्चयास सोमवारपासून प्रारंभ केला. सकाळी त्यांनी सर्व धर्मीय श्रद्धास्थान असलेल्या बडी दर्गा येथून प्रवासास सुरवात केली. (Finalization of 20 year old determination Pilgrimage of Muhammad Ali Syed from Dindori Road to haj yatra nashik)

राज्यातील ही पहिलीच पायी हज यात्रा आहे. श्री. सय्यद वर्षभराचा ७ हजार २१६ किलोमीटरचा प्रवास करून ३ जून २०२४ रोजी सौदी अरेबिया येथील पवित्र मक्का मदिना येथे दाखल होणार आहे. १६ जून २०२४ ला हज विधी पूर्ण करून ३० जून २०२४ ला परतीस निघणार आहे.

१ जुलै २०२४ रोजी यात्रा पूर्ण करून पुन्हा शहरात दाखल होण्याची शक्यता श्री. सय्यद यांनी व्यक्त केली. प्रवासादरम्यान प्रेम, भाईचारा आणि एकतेचा संदेश देणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले.

शिवाय यात्रेसाठी आवश्यक असलेली शासकीय सर्व प्रकारचे परवानगी घेण्यात आल्याचेही त्यांनी सांगितले. बडी दर्गा येथे फातेहा पठण करत त्यांचा प्रवास सुखमय निर्विघ्न पार पडावा. यासाठी त्यांनी त्यांच्या कुटुंबीयांसह तसेच मुस्लिम बांधवांनी प्रार्थना केली.

शहराच्या विविध भागातील मुस्लिम बांधवांनी त्यांची गळाभेट घेत त्यांच्यावर शुभेच्छांचा वर्षाव केला. नाशिक, गुजरात, राजस्थान, अजमेर शरीफ, इराण इराक असा प्रवास करत सौदी अरेबिया येथे दाखल होणार आहे. २१ ऑक्टोंबर २०२३ रोजी अजमेर शरीफ येथून पुढील प्रवासास निघणार आहे.

"वीस वर्षापासून इच्छा होती, ती पूर्ण करण्याच्या मार्गावर प्रवास सुरू केला आहे. सर्वांच्या दुवा पाठीशी आहे. प्रवास निश्चितच पूर्ण होईल. आवश्यक सर्व शासकीय परवानगी घेऊनच अधिकृतरीत्या प्रवास सुरू केला आहे." - महम्मद अली सय्यद, प्रवासी