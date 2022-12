Nashik News : अखेर विधी अभ्यासक्रमांच्या वेळापत्रकात बदल; AISFच्या मागणीला यश

नाशिक : विधी अभ्यासक्रमांचे लेखी परीक्षा सलग येत असल्याने यासंदर्भात विद्यार्थ्यांसह विद्यार्थी संघटनेने हरकत नोंदविली होती. याची दखल घेताना सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठातर्फे विधी अभ्यासक्रमांच्या वेळापत्रकात बदल करण्यात आल्याचे समजते. तसे परिपत्रक विद्यापीठाने शुक्रवारी (ता.२३) जारी केले आहे. (Finally changes in schedule of law courses Success to AISF demand Nashik News)

हेही वाचा : Love Jihad: प्रेमाला धर्म आहे...?

हेही वाचा: Nashik News : मालेगावच्या बासरीचा सूर थेट पंजाबात!

सलग पेपर असल्याने विद्यार्थ्यांची गैरसोय होणार असल्याची विद्यार्थ्यांची तक्रार होती. या संदर्भात ऑल इंडिया स्टुडंट फेडरेशन (एआयएसएफ) संघटनेतर्फे गेल्या १३ डिसेंबरला निवेदन दिले होते. शुक्रवारीदेखील नाशिक उपकेंद्रावर आंदोलन करत काही विद्यार्थ्यांनी आंदोलन केले होते. या संघटना, विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनाला यश आले आहे.

एलएलबी व बीए एलएलबी अंतिम वर्षच्या सत्र परीक्षांच्या वेळापत्रकामुळे विद्यार्थ्यांना होणाऱ्या अडचणींची दखल घेत पुणे विद्यापीठाने शुक्रवारी परिपत्रक काढून वेळापत्रकात बदल जाहीर केले आहे.

हेही वाचा: Nashik News : नाशिक फिल्म इंडस्ट्री होण्यासाठी तिसऱ्या मालिकेच्या चित्रीकरणाचा श्रीगणेशा!