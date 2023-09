NMC News : महापालिकेकडून दिव्यांगांसाठी आता एमपीएससी व यूपीएससी परीक्षांचे दारे खुली करण्यात आली आहे. समाजकल्याण विभागाकडून शिष्यवृत्ती दिली जाणार आहे. पूर्व परिक्षा व मुख्य परिक्षा देणाऱ्या विद्यार्थ्यांना २५ हजार ते एक लाख रुपयांचे अर्थसाहाय्य केले जाणार आहे.

सध्या समाजकल्याण विभागाकडून दिव्यांगांसाठी दहा कल्याणकारी योजना राबविल्या जातात. (Financial assistance to disabled for competitive exams Welfare Scheme from Municipal Social Welfare Department nashik)

महापालिका क्षेत्रात वास्तव्यास असलेल्या दिव्यांगांना अर्थसाहाय्यकरिता महापालिकेच्या समाजकल्याण विभागाकडून विविध योजना राबविल्या जातात.

यात कर्णबधिर शस्त्रक्रिया अर्थसाहाय्य, दिव्यांग स्वयंरोजगार अर्थसाहाय्य, प्रौढ बेरोजगार दिव्यांग अर्थसाहाय्य, दिव्यांग विद्यार्थी पालक प्रशिक्षण अर्थसाहाय्य,

दिव्यांग शिष्यवृत्ती व व्यवसाय प्रशिक्षण अर्थसाहाय्य, दिव्यांग सहाय्यभूत साधने व तंत्रज्ञान अर्थसाहाय्य, विशिष्ट गरजेच्या दिव्यांगांना अर्थसाहाय्य व दिव्यांग क्षेत्रातील संस्था, संघटनांच्या सक्षमीकरण, मतीमंद, मेंदूपीडित तसेच बहुविकलांग दिव्यांगांना अर्थसाहाय्य, दिव्यांग खेळाडू ज्यांना विविध क्रीडा स्पर्धांमध्ये विशेष प्रावीण्य मिळाले आहे.

किंवा परदेशात होणाऱ्या विविध क्रीडा स्पर्धांकरिता सहभाग नोंदविण्याची इच्छा असलेल्या दिव्यांगांकरीता अर्थसाहाय्य, शिष्यवृत्ती योजनांचा समावेश आहे. आता महाराष्ट्र राज्यसेवा आयोग व केंद्रीय लोकसेवा आयोगाच्या पूर्व परिक्षा उत्तीर्ण होणाऱ्या दिव्यांगांना ५० हजाराचे अर्थसाहाय्याची भर पडली आहे.

मुख्य परिक्षा उत्तीर्ण झालेल्या दिव्यांगांना एक लाख रुपये अर्थसाहाय्य दिले जाणार आहे. महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाची पूर्व परिक्षा उत्तीर्ण होणाऱ्या दिव्यांगांना २५ हजार रुपये, तर मुख्य परिक्षा उत्तीर्ण होणाऱ्यास ५० हजार रुपयांचे अर्थसाहाय्य दिले जाणार आहे.

अशी माहिती समाजकल्याण विभागाचे उपायुक्त प्रशांत पाटील यांनी दिली. परिक्षेत निवड झाल्याचे गुणपत्रक, परिक्षा उत्तीर्ण झाल्यानंतर तीन महिन्यात अर्ज करावा, एकाच परिक्षेसाठी योजनेचा लाभ, कौटुंबिक उत्पन्नाची मर्यादा चार लाखांपर्यंत मर्यादित, उद्योग व व्यवसाय करत नसल्याचे प्रतिज्ञापत्र आदी कागदपत्रे सादर करावे लागणार आहे.