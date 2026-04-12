Nashik ED Action: खरात दाम्पत्यांची खाती सील; आतापर्यंत १३ गुन्हे दाखल

नाशिक : महिलांचे लैंगिक शोषण व कोट्यवधींची फसवणूकप्रकरणी अटक करण्यात आलेला भोंदू अशोक खरात व त्याची पत्नी कल्पना खरात यांची बँक खाती सक्त वसुली संचालनालयाने (ईडी) सील केली आहेत. विशेष तपास पथकाने यापूर्वीच खरातच्या आर्थिक गैरव्यवहारांचा दस्तऐवज ईडीच्या हाती सोपविली असून, त्यानुसार ईडीकडून खरातच्या गैरमार्गाने मिळविलेल्या संपत्तीवर टाच येणार आहे. .भोंदू अशोक खरात (वय ६७) यास नाशिक पोलिसांनी १८ मार्चला अटक केली. तर त्याच्याविरोधात लैंगिक अत्याचाराचा पहिला गुन्हा १७ मार्च रोजी सरकारवाडा पोलिसात दाखल झाला. त्यानंतर खरातविरोधात आतापर्यंत १३ गुन्हे नाशिकसह शिर्डी, राहाता पोलिसात दाखल झाले आहेत..दरम्यान, लैंगिक शोषणासह खरातने आर्थिक गैरव्यवहारातील सुमारे दीड ते दोन हजार कोटींची माया जमविली. परंतु त्याच्या या गैरकृत्यांकडे कोणाचेच लक्ष गेले नाही, याबाबत आश्यर्च व्यक्त होत आहे. मागील तीन वर्षांतील व्यवहारांची पडताळणी केली असता, खरातच्या खात्यात नाशिकबाहेरून मोठ्या प्रमाणावर पैसे आल्याचे निष्पन्न झाले आहे. विशेषत: मुंबई, पुणे आणि अहिल्यानगर येथील काही संशयास्पद खात्यांचा समावेश आहे. त्याच्या मुलाच्या बँक व्यवहारांचीही सध्या एसआयटी आणि ईडीकडून संयुक्त चौकशी सुरू आहे. खरातने दोन खात्यांवर पत्नीला वारसदार लावले आहे. खरातच्या मालमत्तेचे दस्तऐवज एसआयटीने ईडीकडे सुपूर्द केले असून, त्यानुसार तपासणी सुरू आहे..'तो' व्यावसायिक रडारवरभोंदू अशोक खरात प्रकरणात नाशिकरोडचा व्यावसायिक विशेष तपास पथकाच्या (एसआयटी) रडारवर आला आहे. कवडीमोल किमतीत खरेदी केलेले चिंचोके अशोक खरात नाशिकरोडच्या व्यावसायिकाला देत होता. या चिंचोक्यापासून तो व्यावसायिक आकर्षक खडे तयार करून द्यायचा आणि तेच खडे खरात हजारो-लाखो रुपयांचा विकत असल्याचे तपासातून समोर आले. महेश कलंत्री असे व्यावसायिकाचे नाव आहे.अगदी १०-१५ हजारांपासून ते दोन अडीच लाखांपर्यंत तो हे खडे विकत हाेता..