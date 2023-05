BJP Kerala Story Sponsor : ‘दि केरला स्टोरी’ साठी भाजपवर स्पॉन्सर शोधण्याची वेळ! निवडणुकांचा परिणाम

BJP Kerala Story Sponsor : केंद्र, राज्य व महापालिकेत सत्ता असताना ‘दि काश्मीर फाइल' चित्रपटाला मिळालेला प्रतिसाद व चित्रपट मोफत दाखवण्यासाठी पुढे आलेले स्पॉन्सर आता ‘दि केरला स्टोरी’ या चित्रपटासाठी पुढे येत नसल्याने शहरात भाजपची अडचण झाली आहे.

महापालिका निवडणुका झाल्या नाही व भविष्यात कधी निवडणूक होतील, याचीदेखील शाश्वती नाही. त्यामुळे आत्ताच खिशाला झळ बसण्यापेक्षा अनेकांनी चित्रपट स्पॉन्सर करण्यापासून माघार घेतल्याचे बोलले जात आहे. (find sponsor on BJP for The Kerala Story movie Results of elections nashik political news)

काश्मीरमधील पंडितांवर होणाऱ्या अन्यायाच्या व्यथा ‘काश्मीर फाइल’ या चित्रपटातून मांडण्यात आल्या आहेत. सदर चित्रपट ओटीटी प्लॅटफॉर्मवरदेखील झळकला आहे. त्यापूर्वी संपूर्ण देशभरात मोठ्या स्क्रीनवर हा चित्रपट झळकला.

नाशिकमध्येदेखील मोठ्या स्क्रीनवर चित्रपट प्रदर्शित झाला होता. चित्रपटाची कथा प्रत्येक नागरिकांपर्यंत पोचून काश्मीरमधील मुस्लिम संघटनांकडून कशाप्रकारे हिंदूंवर अन्याय अत्याचार झाले.

याची माहिती चित्रपटाच्या माध्यमातून नागरिकांपर्यंत पोचवण्यासाठी भाजपने आटोकाट प्रयत्न केले. नाशिकमध्ये त्यासाठी स्पॉन्सर शोधण्यात आले होते. चित्रपटगृहांमध्ये मोफत चित्रपट दाखवण्यात आल्याने गर्दीदेखील झाली.

त्याच धर्तीवर आता दि केरला स्टोरी हा चित्रपट प्रदर्शित झाला आहे. दि केरला स्टोरी हा चित्रपट नागरिकांना मोफत दाखविण्यासाठीदेखील तोंडी सूचना देण्यात आल्या आहेत. परंतु काश्मीर फाइल चित्रपट दाखवला गेला.

त्या वेळी भाजपची सत्ता होती. आता मात्र निवडणुका झालेल्या नाहीत व भविष्यात निवडणुका कधी होतील याची शाश्वती नाही. त्यामुळे आत्ताच खर्च परवडणार नसल्याने अनेकांनी स्पॉन्सर होण्याकडे पाठ फिरविण्यात आल्याचे समजते.