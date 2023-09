Nashik Tree Cutting : विनापरवानगी वृक्षतोडप्रकरणी व्यावसायिकासह महाविद्यालयास तीन लाखाचा दंड

Nashik Tree Cutting : येथील नामांकित महाविद्यालय आणि बांधकाम व्यावसायिक रतन अवस्ती यांनी विनापरवानगी वृक्षतोड केल्याप्रकरणी पंचवटी उद्यान विभागाकडून दोघांना तीन लाख रुपयांचा दंड ठोठावण्यात आला. (fine of 3 lakhs in case of cutting of trees without permission nashik news)

पंचवटीतील आडगाव शिवारातील जत्रा नांदूर लिंक रोड येथील खासगी प्लॉटमधील बोर, बाभूळ आणि सुबाभूळ असे एकूण ३ झाडे बांधकामास अडथळा ठरत असल्याने बांधकाम व्यावसायिक श्री. अवस्ती यांनी ऑगस्ट महिन्यात महापालिकेची पूर्व परवानगी न घेता तोडल्याचे समोर आले आहे. या अवैध वृक्षतोडीबद्दल अवस्ती यांना १ लाख १० हजार रुपये दंड करण्यात आला.

दुसरी घटना दिंडोरी रोडवरील एका नामांकित महाविद्यालयाच्या आवारात घडली होती. महाविद्यालयाने आवारातील १ वडाचे आणि १ रेन ट्री असे दोन झाडे १५ सप्टेंबर रोजी महापालिकेची कोणत्याही प्रकारची परवानगी न घेता अवैध पद्धतीने तोडल्याचे समोर आले होते.

या अवैध वृक्षतोडी प्रकरणी संस्थेस १ लाख ९० हजार रुपयांचा दंड ठोठावण्यात आला आहे. सदरची करण्यात आलेली दंडात्मक कारवाईतील दंडाची रक्कम ४ दिवसांच्या मुदतीत भरायची असून महाराष्ट्र नागरी क्षेत्र झाडांचे जतन अधिनियम १९७५ चे कलम २१(१) नुसार फौजदारी स्वरूपाचा गुन्हा देखील दाखल करण्यात येणार असल्याची माहिती नाशिक महापालिकेचे पंचवटी विभागीय अधिकारी व उद्यान निरीक्षक यांनी दिली आहे.