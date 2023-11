Nashik Accident News: अडसरेत घराला भीषण आग; सुदैवाने जीवितहानी टळली

सर्वतीर्थ टाकेद : अडसरे बुद्रुक (ता. इगतपुरी) येथील शेतकरी दादा विठ्ठल साबळे व खंडू पांडू साबळे यांच्या राहत्या घराला सोमवारी (ता. १३) सकाळी अकराच्या दरम्यान अचानक भीषण आग लागली.

सुदैवाने कुटुंबातील सर्व शेतावर भात काढणीसाठी गेल्याने मोठी जीवितहानी टळली. धुराचे लोट दिसताच ग्रामस्थ व तरुणांनीघराकडे धाव घेतली. (Fire breaks out at house in Adsar Fortunately no loss of life Nashik News)

सरपंच, ग्रामपंचायत कर्मचारी व पोलिसपाटलांशी संपर्क करून सार्वजनिक पाणीपुरवठा टाकीवरून पाइपलाइनच्या साहाय्याने व बदल्यांच्या साहाय्याने पाणी आणत आग आटोक्यात आणण्याचा प्रयत्न केला.

मात्र, आगीत घरातील संसारपयोगी साहित्य, कापणी करून काढलेले भात, बी बियाणे, सागवान कौलारु लाकडी घर आगीच्या भक्ष्यस्थानी पडले. आगीत घराचे मोठे नुकसान झाले आहे.

सरपंच, पोलिसपाटील यांनी तत्काळ इगतपुरीचे तहसीलदार अभिजित बारावकर यांच्याशी संपर्क साधत मदतीसाठी मागणी केली. तहसीलदार अभिजित बारावकर यांनी इगतपुरीनगर परिषदेचा अग्निशमन दलाचा बंब पाठवला.

घोटीचे पोलिस घटनास्थळी दाखल झाले. घटनेचा पंचनामा करण्यात आला. आग कशामुळे लागली, याचा तपास पोलिस उपनिरीक्षक सुदर्शन आवारी, हवालदार शेलार, शिवाजी शिंदे, मोरे करीत आहेत.

अंदाजे अडीच लाखांचे सागाचे साठ वासे, खांड, जवळपास तीन लाख रुपयांची सागवान पाटई, खिडक्या, दरवाजे, अडीच लाखांचे अन्न धान्य आणि संसारपयोगी साहित्य व सरकारी कागदपत्रांसह ८० हजार रुपयांची रोकड व दागिने असे जवळपास घरासह अंदाजे १६ लाखांचे नुकसान झाले आहे.

नुकसानग्रस्त शेतकरी दादा साबळे यांना शासनाने त्वरित नुकसानभरपाई द्यावी, अशी मागणी सरपंच सतू साबळे, पोलिसपाटील प्रवीण साबळे व ग्रामस्थांनी केली आहे.