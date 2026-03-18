Nashik Fire Brigade Crisis : नाशिकच्या सुरक्षेचा खेळखंडोबा! १३ अग्निशमन बंब भंगारात; स्थायी समितीने प्रशासनाला झापले

नाशिक: अग्निशमन केंद्रांमध्ये आधीच कर्मचाऱ्यांची कमतरता असताना आता १३ अग्निशमन बंब बंद स्थितीत पडून असल्याचा प्रकार समोर आला आहे. सिंहस्थ निधीतून तातडीने नऊ अत्याधुनिक वाहने व तीन रॅपिड इंटरव्हेन्शनल व्हेइकल खरेदी करण्याच्या सूचना स्थायी समितीचे सभापती मच्छिंद्र सानप यांनी दिल्या..महापालिकेच्या स्थायी समितीची सभा मंगळवारी (ता. १७) सानप यांच्या अध्यक्षतेखाली झाली. प्रभाग क्रमांक २८ च्या नगरसेविका व स्थायी समिती सदस्य किरण गामणे यांनी सिडकोतील चार, सातपूर विभागातील तीन, शिंगाडा तलाव येथील मुख्य अग्निशमन केंद्रातील दोन व अन्य अग्निशमन केंद्रातील चार अशी एकूण १३ अग्निशमन वाहने बंद स्थितीत पडून असल्याची तक्रार केली. त्या अनुषंगाने विषय चर्चेला आला..अग्निशमन वाहने जुनी असली तरी १५ वर्षानंतर पुढील पाच वर्षांसाठी परिवहन विभागाकडून वाहनांची नावनोंदणी करून मुदत वाढ मिळविता येते. परंतु अग्निशमन विभागाकडून कुठल्याही प्रकारची मुदतवाढ न घेता नवीन वाहने खरेदीसाठी बंद अवस्थेत अग्निशमन केंद्रांमध्ये वाहने पडून असल्याचा आरोप गामणे यांनी केला..वास्तविक महापालिकेमध्ये यंत्रसामग्री खरेदी करण्याची जबाबदारी यांत्रिकी विभागाची असते, परंतु अग्निशमन विभागाकडून वाहने खरेदी केली जात असल्याने या विभागाच्या भूमिकेवर संशय व्यक्त करत सदस्य राहुल दिवे यांनी ९० मीटर उंचीच्या हायड्रोलिक प्लॅटफॉर्म खरेदी बाबत प्रशासनाला जाब विचारला..मुख्य अग्निशमन अधिकारी संजय बैरागी यांनी सिंहस्थ कुंभमेळा निधीतून १८.१७ कोटी रुपयांची अग्निशमन वाहने तसेच आपत्ती व्यवस्थापन आराखड्यातून ९१ कोटी रुपयांची वाहने खरेदी केली जाणार असल्याची माहिती दिली. सुशिक्षित बेरोजगारांना दहा लाखांपर्यंतचे कामे विनानिविदा देण्याच्या प्रस्तावाला स्थायी समितीने मान्यता दिली.सदरचा प्रस्ताव शासन निर्णयानुसारच मांडल्याचा दावा सदस्यांनी केला असला तरी प्रशासनाकडून मात्र या प्रस्तावावर कुठल्याही प्रकारचा खुलासा न केल्याने दहा लाखांपर्यंत चे काम विना निविदा दिनाच्या प्रस्तावावर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे..सुरुंगाच्या स्फोटामुळे नुकसानआगर टाकळी भागात मलनिस्सारण व्यवस्थेचे काम सुरू झाले आहे. नंदिनी नदीतील खडक फोडताना नदीपात्रात बेकायदा सुरुंग लावले जात आहे. यामुळे टाकळी भागातील घरांवर मोठे दगड पडून नुकसान होण्याबरोबरच नागरिकांचे जीव धोक्यात आल्याची तक्रार राहुल दिवे यांनी केल्यावर एसटीपी कामांचा पाहणी दौरा करणार असल्याचे सभापती सानप यांनी सांगितले..टीडीआर घोटाळ्याचा महिन्यात अहवालइंदिरानगरमधील राजसारथी सोसायटीत टीडीआर घोटाळा झाल्याचा प्रकार दोन वर्षांपूर्वी समोर आला होता. यासंदर्भात सदस्य गामणे यांनी प्रश्न उपस्थित केल्यावर आयुक्त मनीषा खत्री यांनी दीड महिन्यात सभागृहाला अहवाल सादर करण्याच्या सूचना दिल्या.