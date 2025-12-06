नाशिक

Nashik Crime : नाशिक गोळीबार-खंडणीचा मास्टरमाईंड उत्तर प्रदेशात जेरबंद; भूषण लोंढे १२ डिसेंबरपर्यंत पोलिस कोठडीत

Background of the Nashik Firing and Extortion Case : नाशिकमधील गोळीबार आणि खंडणी प्रकरणात उत्तर प्रदेशातून अटक केलेले संशयित भूषण लोंढे आणि प्रिन्स सिंग. गुन्हे शाखा युनिट २ च्या पथकाने त्यांना न्यायालयात हजर केले असता, १२ डिसेंबरपर्यंत पोलिस कोठडी सुनावण्यात आली.
जुने नाशिक: सातपूर येथील ऑरा बार परिसरातील गोळीबार आणि खंडणी प्रकरणातील संशयित भूषण लोंढे, प्रिन्स सिंग यांच्या शहर गुन्हे शाखा युनिट २ पथकाने उत्तर प्रदेशात मुसक्या आवळल्यानंतर त्यांना ट्रान्झिट वॉरंटने गुरुवारी (ता. ४) रात्री घेऊन पथक शहरात दाखल झाले. त्यांना शुक्रवारी न्यायालयात हजर केले असता, १२ डिसेंबरपर्यंत पोलिस कोठडी देण्यात आल्याची माहिती पोलिस उपायुक्त किरणकुमार चव्हाण यांनी पत्रकार परिषदेत दिली.

