Nashik Crime : नाशिक गोळीबार-खंडणीचा मास्टरमाईंड उत्तर प्रदेशात जेरबंद; भूषण लोंढे १२ डिसेंबरपर्यंत पोलिस कोठडीत

जुने नाशिक: सातपूर येथील ऑरा बार परिसरातील गोळीबार आणि खंडणी प्रकरणातील संशयित भूषण लोंढे, प्रिन्स सिंग यांच्या शहर गुन्हे शाखा युनिट २ पथकाने उत्तर प्रदेशात मुसक्या आवळल्यानंतर त्यांना ट्रान्झिट वॉरंटने गुरुवारी (ता. ४) रात्री घेऊन पथक शहरात दाखल झाले. त्यांना शुक्रवारी न्यायालयात हजर केले असता, १२ डिसेंबरपर्यंत पोलिस कोठडी देण्यात आल्याची माहिती पोलिस उपायुक्त किरणकुमार चव्हाण यांनी पत्रकार परिषदेत दिली..गोळीबारा आणि खंडणी प्रकरणी गुन्हा दाखल झाल्यापासून मुख्य संशयित भूषण लोंढे आणि त्याचा साथीदार प्रिन्स सिंग फरारी होते. त्यांना अटक करण्यासाठी वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडून विशेष पथक तयार करण्यात आले होते. १५ नोव्हेंबरला गुन्हे शाखा युनिट-२ चे पथक बडौत (जि. बागपत, उत्तर प्रदेश) येथे पोहोचले. पोलिसांची चाहूल लागताच संशयित भूषण लोंढे आणि राहुल गायकवाड यांनी राहत्या ठिकाणावरून खाली उडी मारून पळ काढला. दरम्यान, लोंढे याच्या पायास गंभीर दुखापत होऊन फ्रॅक्चर झाल्याची माहिती मिळाली होती..प्रभारी अधिकारी सहायक पोलिस निरीक्षक हेमंत तोडकर, डॉ. समाधान हिरे आणि पोलिस अधिकारी- अंमलदारांनी तांत्रिक विश्लेषणातून संशयित राजस्थान उत्तर प्रदेशाच्या सीमेलगत भागात फिरत असल्याची माहिती समोर आली. पोलिस उपायुक्त चव्हाण, पोलिस उपायुक्त परिमंडळ (२) किशोर काळे, तसेच सहायक आयुक्त संदीप मिटके यांनी पथकाला निर्देश देत ते राजस्थानात गेल होते. .सहायक निरीक्षक डॉ. समाधान हिरे यांच्या नेतृत्वाखाली उपनिरीक्षक यशवंत बेंडकोळी, सहायक पोलिस उपनिरीक्षक शंकर काळे, पोलिस हवालदार सुनील आहेर, प्रकाश महाजन, अतुल पाटील, पोलिस अंमलदार महेश खांडबहाले, तसेच तांत्रिक विश्लेषण विभागाच्या सहायक पोलिस निरीक्षक जया तारडे यांचे पथक कोटपुतली, राजस्थान येथे रवाना झाले. संशयित तेथून पळून नेपाळ सीमेवर असल्याचे निष्पन्न झाले. त्यानंतर पथकाने उत्तर प्रदेशातील महराजगंज जिल्ह्यातील कोल्हुई परिसरात सलग शोध सुरू ठेवला. अखेरीस भूषण लोंढे आणि प्रिन्स सिंग यांना ताब्यात घेण्यात यश आले..