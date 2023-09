Onion Subsidy: कांदा अनुदानाचा पहिला हप्ता खात्यात वर्ग होण्यास सुरवात

Onion Subsidy : कांदा अनुदानासाठी पात्र असलेल्या जिल्हयातील शेतकऱ्यांची प्रतीक्षा अखेर संपली असून गुरूवारपासून (ता.७) शेतकऱ्यांच्या खात्यात दहा हजारांचा पहिला हप्तांचे अनुदान जमा होण्यास सुरूवात झाली आहे.

काही शेतकऱ्यांच्या खात्यात अनुदान प्राप्त झाले आहे. अनुदान प्राप्त होत असले तरी, याची नेमकी आकडेवारी जिल्हा उपनिंबधक कार्यालयाकडे रात्री उशीरापर्यंत प्राप्त झालेली नव्हती. (first installment of Onion Subsidy will be credited to accounts nashik)

जिल्हयात फेब्रुवारीत कांद्याचे भाव पडल्याने शासनाने कांद्यासाठी शेतकऱ्यांना 350 रुपये प्रति क्विंटल व जास्तीत जास्त 200 क्विंटल प्रति शेतकरी याप्रमाणे अनुदान देण्याचा निर्णय घेतला होता.

जिल्हयातील एक लाख 72 हजार 152 शेतकरी अनुदानासाठी पात्र ठरले असून यासाठी 435 कोटी 61 लाख 23 हजार 578 अनुदान मंजूरदेखील करण्यात आले आहे. नाशिक जिल्ह्यातील अनुदानाची रक्कम मोठी असल्याने मंजूर आहेत.

होणाऱ्या निधीच्या विनियोगानुसार जिल्हयातील शेतकऱ्यांना कांदा अनुदानाचा लाभ मिळणार आहे. त्यानुसार शेतकऱ्यांच्या खात्यावर पैसे जमा होणार आहेत. ज्या जिल्हयांची मागणी 10 कोटीपेक्षा जास्त आहे.

अशा जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना कमीत कमी 10 हजार रुपयांचे अनुदान देण्याची घोषणा करण्यात आलेली आहे. त्यामुळे नाशिकला पहिला हप्ता मिळणार आहे.

पहिल्या हप्त्यांची ही रक्कम गुरूवारपासून शेतक-यांच्या खात्यात जमा होण्यास सुरूवात झाली आहे. खात्यात अनुदान जमा होणा-या शेतक-यांची संख्या नगण्य आहे.