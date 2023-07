Nashik News: येवल्यात नोव्हेंबरमध्ये प्रथमच साहित्य संमेलन; अध्यक्षपदी ज्येष्ठ साहित्यिक रंगनाथ पठारेंची निवड

Nashik News : येवल्यात नोव्हेंबरमध्ये प्रथमच होत असलेल्या साहित्य संमेलनाच्या अध्यक्षस्थानी ज्येष्ठ साहित्यिक प्रा. रंगनाथ पठारे भूषविणार आहेत. साहित्य परिषदेच्या पदाधिकाऱ्यांनी प्रा. पठारे यांना प्रत्यक्ष भेटून निमंत्रण दिले.

त्यांनी त्याचा स्वीकार केला आहे. साहित्य परिषदेचे अध्यक्ष सूर्यकांत सस्कर, कार्याध्यक्ष विक्रम गायकवाड, कोषाध्यक्ष डॉ. भाऊसाहेब गमे, उपाध्यक्ष शरद पाडवी, सहसचिव बाळासाहेब हिरे आणि ज्येष्ठ कवयित्री व शब्दालयच्या प्रकाशिका सुमती लांडे आदी उपस्थित होते. (First Literary Conference in Yevla in November Selection of veteran writer Ranganath Pathare as President Nashik News)

प्रा. रंगनाथ पठारे यांच्या चौदा कादंबऱ्या असून त्यांच्या ‘ताम्रपट’ या कादंबरीला साहित्य अकादमीचा पुरस्कार मिळालेला आहे.

दिवे गेलेले दिवस, रथ, चक्रव्यूह, हारण, टोकदार सावलीचे वर्तमान, ताम्रपट, दुःखाचे श्वापद, नामुष्कीचे स्वगत, त्रिधा, कुंठेचा लोलक, भरचौकातील अरण्यरुदन, एका आरंभाचे प्रास्ताविक, चोषक फलोद्यान आणि अलीकडेच गाजलेले सातपाटील कुलवृत्तांत या कादंबऱ्या प्रसिद्ध आहेत.

अनुभव विकणे आहे, ईश्वर मृतात्म्यास शांती देवो, गाभ्यातील प्रकाश, चित्रमय चतकोर, तीव्रकोमल दुःखाचे प्रकरण, शंखातला माणूस हे कथासंग्रह आहेत. ललित साहित्यात निसटलेली पाने, संचित आणि संघर्ष ही दोन पुस्तके असून त्या शिवाय वैचारिक लेखन, समीक्षा आणि संशोधन असे पाच ग्रंथ आहेत.

दोन अनुवादित ग्रंथ तसेच दिलीप चित्रे आणि रंगनाथ पठारे एक संवाद आहे. इतकी मोठी साहित्य संपदा असल्यामुळेच त्यांच्या साहित्यिक ज्ञानाचे मार्गदर्शन व्हावे, लाभ व्हावा यासाठीच त्यांची संमेलनाच्या अध्यक्षपदी नियुक्ती करण्यात येऊन सन्मानाने निमंत्रण देखील देण्यात आले आहे.

या साहित्य संमेलनात प्रा.रंगनाथ पठारे यांच्या अध्यक्षीय भाषणाबरोबरच प्रदीर्घ प्रकट मुलाखत घेण्यात येणार आहे.

"येवला शहराला मोठी साहित्यिक परंपरा आहे, तिला पुन्हा नवे रूप देत साहित्य परिषदेने येथे मागील तीन-चार वर्षात अनेक उपक्रम राबविले. नाट्य संमेलनही भरविले आहे. नव्या पिढीला हा साहित्यिक वारसा समजावा व ही परंपरा अव्याहतपणे सुरू राहावी यासाठीच येवल्यात साहित्य संमेलनाचे आयोजन करण्यात येत आहे."

- विक्रम गायकवाड, कार्याध्यक्ष, साहित्य परिषद, येवला