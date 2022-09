Nashik : शहरात 71 नैसर्गिक, कृत्रिम विसर्जन स्थळांची निश्चिती

By

नाशिक : पर्यावरण पूरक गणेशोत्सव साजरा करण्याच्या उद्देशाने महापालिकेकडून थेट नदी पात्रात मूर्ती विसर्जित न करण्याचे आवाहन नागरिकांना केले आहे. त्याचाच एक भाग म्हणून शहरात ७१ नैसर्गिक आणि कृत्रिम विसर्जन स्थळांची निश्चिती करण्यात आली आहे. (fixing spots of 71 natural artificial water tanks for ganesh visarjan in city Nashik latest Marathi news)

नागरिकांनी, तसेच सार्वजनिक गणेश मंडळाच्या गणेशमूर्तींचे विसर्जन नदीपात्रात करू नये. महापालिकेच्या मूर्ती संकलन केंद्रांवर मूर्ती दान कराव्या व निर्माल्य संकलन केंद्रावर निर्माण जमा करावे, असे आवाहन करण्यात आले आहे.

दीड, तीन, पाच व सात दिवसांच्या गणेशमूर्तींचे विसर्जन करण्यासाठी नैसर्गिक विसर्जन स्थळे उपलब्ध असतील. कृत्रिम विसर्जन स्थळे फक्त दहाव्या दिवसाच्या विसर्जनासाठीच उपलब्ध राहणार असल्याचे महापालिकेकडून कळविण्यात आले आहे.

ही आहेत कृत्रिम विसर्जन स्थळे

- पूर्व विभाग- लक्ष्मीनारायण घाट, रामदास स्वामी मठ, नंदिनी गोदावरी संगम.

- नाशिक रोड- दसक घाट, चेहडी गाव दारणा नदी, देवळाली गाव वालदेवी नदी, विहीतगाव वालदेवी नदी, वडनेर गाव वालदेवी नदी.

- पंचवटी- म्हसरूळ सीता सरोवर, नांदूर मानूर, आडगाव पाझर तलाव, तपोवन, रामकुंड परिसर, म्हसोबा पटांगण, गौरी पटांगण, टाळकुटेश्वर सांडवा.

- सिडको- पिंपळगाव खांब वालदेवी घाट.

- पश्चिम विभाग- यशवंतराव महाराज पटांगण, रोकडोबा पटांगण, कपूरथळा पटांगण, गाडगे महाराज धर्मशाळा, टाळकुटेश्वर पटांगण, सिद्धेश्वर मंदिर घारपुरे घाट, हनुमान घाट.

- सातपूर- गंगापूर धबधबा, गंगापूर अमरधाम, सोमेश्वर, चांदशी पूल, मते नर्सरी.

