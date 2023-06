By

Nashik News : तालुक्यात प्रदीर्घ प्रतीक्षेनंतर तीन दिवसांपासून जोरदार पावसात सुरवात झाली आहे. मंगळवारी (ता. २७) जोरदार पावसाबरोबरच दाट धुके पसरले होते.

अगदी दिवसाही २० फुटापर्यंत असलेल्या वास्तू, वाहने नीट दिसत नव्हते. त्यामुळे कसारा घाटात दिवसभर वाहतूक संथ गतीने सुरु होती. (fog spread in Igatpuri Traffic at Kasara Ghat slow due to dense fog Nashik News)

मुंबई- नाशिक महामार्गावरील कसारा घाटात तर जास्तच धुके पसरले होते. जागोजागी डोंगरावरून पडणाऱ्या पाण्यामुळे धबधबेही निर्माण झाले असून याचा फटका वाहनचालकांना बसत आहे.

नाशिकहून मुंबईला जाणाऱ्या महामार्गावरील नवीन कसारा घाट व मुंबईहून नाशिकला येणाऱ्या जुन्या कसारा घाटात दाट धुके पडत असल्याने दिवसाही वाहनांना हेड लाइट लावूनही समोरील वाहने नीट दिसत नव्हते. या धुक्यामुळे कसारा घाटातील दोन्ही बाजूंची वाहतूक संथ गतीने सुरु आहे.

शहर परिसरात धुक्याची चादर दिवसभर पसरली होती. पावसाबरोबर सकाळीच धुक्याचा लपंडाव अनुभवास मिळत आहे. पाऊस आला, की धुके गायब होते आणि धुके आले, की पाऊस गायब होते. शहरातील आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे विपश्यना केंद्र सुद्धा धुक्यात हरवले होते. राममंदिर, तीन लकडी, भजनी मठ, रेल्वे स्टेशन, आग्रा रोड परिसर धुक्यात हरवले आहे.