Food Business License : अन्न व्यवसाय परवान्याचे (फूड लायसन्स) दर वर्षी नूतनीकरण करावे लागत होते. यामुळे व्यापारीवर्गाला मनस्‍ताप सहन करावा लागत असताना ही प्रक्रिया खर्चिकदेखील होती.

त्यामुळे अन्न व्यवसाय परवाना नूतनीकरण मुदत पाच वर्षे करावी, अशी मागणी नाशिक धान्य किराणा किरकोळ व्यापारी संघटनेतर्फे वारंवार केली जात होती.

अखेर या पाठपुराव्‍याला यश आले असून, भारतीय अन्न सुरक्षा व मानक प्राधिकरणाकडून पाच वर्षांसाठी नूतनीकरण करण्यास मान्यता दिली. या निर्णयामुळे व्यापारीवर्गाकडून समाधान व्यक्त केले जाते आहे. (Food Business License term of food business license 5 years Success in follow up of Kirana Traders Association nashik)

२०११ पासून अन्न सुरक्षा व मानक प्राधिकरण यांच्याकडून अन्न व्यावसायिकांसाठी परवाना दिला जातो. १२ लाख रुपयांच्या आत वार्षिक उलाढाल असणाऱ्यासाठी शंभर रुपये भरून नोंदणी करता येते.

१२ लाखांच्या पुढे उलाढाल असल्यास दोन हजार रुपये भरून परवाना घेणे बंधनकारक आहे. हा परवाना दर वर्षी नूतनीकरण करावा लागत होता. त्यामुळे व्यापाऱ्यांची गैरसोय होत होती.

यासंदर्भात विविध पातळ्यांवर पाठपुरावा करताना प्रशासकीय व राजकीय स्‍तरावर मागणीच्‍या पूर्ततेसाठी पाठपुरावा सुरू होता.

या पाठपुराव्‍याला यश आले असून, अन्न सुरक्षा प्राधिकरणाकडून नुकतेच ८ नोव्हेंबरला परिपत्रक काढून अन्न व्यवसाय परवाने पाच वर्षांसाठी नूतनीकरण करण्यास मान्यता दिल्‍याचे जाहीर केले आहे. या निर्णयामुळे व्‍यावसायिकांना दिलासा मिळाला आहे.

"अन्न व्यवसाय परवाना नूतनीकरण पाच वर्षांसाठी करावा, यासाठी गेल्या वर्षभरापासून सातत्याने प्रयत्न करण्यात येत होते. अखेर नुकताच अन्न व्यवसाय परवाना नूतनीकरण मुदत वाढवून मिळाल्याने व्यावसायिकांना दिलासा मिळाला आहे."

- शेखर दशपुते, अध्यक्ष, नाशिक धान्य किराणा किरकोळ व्यापारी संघटना