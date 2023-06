Nashik ZP Funding: आरोग्य कर्मचारी हजेरी यंत्रणेसाठी जि.प. सेसमधून 9 लाख

By

Nashik ZP Funding : जिल्ह्यातील ग्रामीण भागातील प्राथमिक आरोग्य केंद्र, उपकेंद्र येथे कर्मचारी, अधिकारी उपस्थित राहात नसल्याचा मुद्दा ऐरणीवर आल्यानंतर, हजेरीसाठी थेट कर्मचाऱ्यांच्या मोबाईलमध्ये सॉफ्टवेअर टाकत मोबाईल सेल्फीद्वारे हजेरी घेण्याचा निर्णय प्रशासनाने घेतला होता.

त्यासाठी लागणाऱ्या सॉफ्टवेअर खरेदीस मान्यता मिळाली असून सेसमधून ९ लाख रुपये खर्चास मंजुरी मिळाली आहे. त्यामुळे लवकरच ही यंत्रणा कार्यान्वित केली जाणार आहे. (For health worker attendance system in ZP 9 lakh from cess Funding Nashik News)

ग्रामीण भागातील प्राथमिक आरोग्य केंद्र, उपकेंद्र येथे कर्मचारी, अधिकारी वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या भेटीत कर्मचारीही हजर नसल्याचे दिसून आल्याने कर्मचारी उपस्थितीचा मुद्दा ऐरणीवर आला होता.

त्यावेळी बायोमेट्रीक मशिन बसविलेले असताना देखील, कर्मचारी हजर नसल्याने हजेरीसाठी मोबाईल सेल्फीव्दारे हजेरी घेण्यासाठी लागणारे सॉफ्टवेअर खरेदीचा प्रस्ताव आरोग्य विभागाने सादर झाला होता.

सदर प्रस्तावानुसार, जिल्ह्यातील ११२ प्राथमिक आरोग्य केंद्रांमधील कर्मचाऱ्यांना सदर हजेरी सक्तीची केली जाणार आहे. यात हजेरीसह फोटो अपडेशन, लाइव्ह लोकेशन आणि जिओ टॅगिंग या अत्याधुनिक यंत्रणेचा वापर केला जाणार आहे.

त्यामुळे आरोग्य केंद्रातील कर्मचारी नेमका कुठे आहे, याबाबत यंत्रणेला तत्काळ कळण्यास मदत होणार होती. या प्रकारानंतर, मोबाईलद्वारे सेल्फी हजेरी यंत्रणा बसविण्याचा आरोग्य विभागाने प्रस्ताव तयार करत सादर केला होता.

सादर झालेल्या या प्रस्तावात अनेक त्रुटी काढण्यात आल्या होत्या. या यंत्रणेस निधी कोठून आणायचा हा प्रश्न उभा राहिला होता. निधी नसल्याने, या यंत्रणेस निधीसाठी प्रशासनाला साकडे घालण्यात आले होते.

प्रशासनाने आरोग्य विभागास ९ लाख रुपयांचा निधी देण्यास मंजुरी दिल्यानंतर आरोग्य विभागाने सादर केलेल्या प्रस्तावास मंजुरी मिळाली आहे. यातून साडेसहा लाख वनटाईम खर्च केला जाणार असून जीएसटी व इतर खर्चासाठी २.५० लाख खर्च अपेक्षित आहे.

या यंत्रणेस देखभाल दुरुस्तीसाठी तीन हजार रुपये महिन्याला लागणार आहे. यंत्रणा खरेदी करण्यास मंजुरी मिळाल्यानंतर संबंधित पुरवठादारास आदेश देण्यात आली असून, ही यंत्रणा कार्यान्वित केली जाणार असल्याचे जिल्हा आरोग्य अधिकारी डॉ. हर्षल नेहेते यांनी सांगितले.