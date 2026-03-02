नाशिक

Nashik Crime : सातपूर हादरले! विवाहितेची दोन लाखांत विक्री करून लावला बळजबरीने विवाह

19-Year-Old Woman Allegedly Sold for ₹2 Lakh : सातपूर येथील एका १९ वर्षीय विवाहितेची फसवणूक करून तिला जातेगाव येथे विकल्याचा प्रकार उघडकीस आला असून, सातपूर पोलिसांनी तिला मोठ्या कसरतीने ताब्यात घेतले आहे.
Crime

सकाळ वृत्तसेवा
नाशिक: सातपूर परिसरातील १९ वर्षीय विवाहितेला इव्हेंटच्या कामाला जायचे असल्याचे सांगत मालेगावमार्गे जातेगावला नेत तिची दोन लाखांत विक्री करत बळजबरीने विवाह लावून दिल्याचा धक्कादायक प्रकार उघडकीस आला आहे.

Nashik
police
crime
maharashtra
Crime News
police investigation
Woman

