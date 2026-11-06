अवैध लाकूड वाहतुकीवर वन विभागाचा मोठा छापा, तीन वाहने जप्त

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फोटो ओळी : चांदवड: गस्ती दरम्यान वनविभागाच्या दक्षता समितीने जप्त केलेली वाहने.
अवैध लाकूड वाहतुकीवर
वन विभागाचा छापा; तीन वाहने जप्त
सकाळ वृत्तसेवा
गणुर, (चांदवड) ता. ६ : अवैध लाकूड वाहतुकीविरोधात वनविभागाने धडक मोहीम राबवत मोठी कारवाई केली आहे. पिंपळगाव, चांदवड आणि मालेगाव मार्गावर रस्त्यावर गस्त घालत ठिकठिकाणी नाकाबंदी करून संशयास्पद वाहनांची तपासणी करण्यात आली. या तपासणीदरम्यान दहिवाळ व दरेगाव परिसरात अवैधरीत्या जळाऊ लाकडाची वाहतूक होत असल्याचे निदर्शनास आले. त्यानंतर वन विभागाच्या दक्षता पथकाने तातडीने कारवाई करत दोन मालवाहू टेम्पो आणि एका ट्रक (अनुक्रमे एमएच ४३ ई ६८७४, एमएच १६ ए ३९७१, एमएच १५ डीके १८८१) जप्त केला.
वन विभागाच्या या कारवाईत सुमारे २५ लाख रुपये किमतीची वाहने आणि अंदाजे ४ लाख रुपये किमतीचे ४५ घनमीटर जळाऊ लाकूड असा एकूण सुमारे २९ लाख रुपयांचा मुद्देमाल जप्त करण्यात आला आहे. विभागीय वन अधिकारी अजित साजणे यांच्या मार्गदर्शनाखाली वनक्षेत्रपाल वैभव हिरे यांच्या नेतृत्वाखाली वन अधिकारी योगिराज निकम, उस्मान सय्यद, हर्षल कोमटे आणि व्यंकट केंद्रे यांच्या पथकाने ही धडक मोहीम यशस्वी केली. कारवाईनंतर जप्त करण्यात आलेली तीनही वाहने आणि अवैध लाकूड मालेगाव वन विभागाच्या लोणवाडे वन पर्यटन केंद्रात ठेवण्यात आली आहे.
प्रतिक्रिया
वनसंपत्तीचे संरक्षण आणि अवैध वृक्षतोड तसेच लाकूड वाहतुकीला आळा घालण्यासाठी वन विभागाकडून गस्त व वाहन तपासणी मोहीम राबविण्यात येत आहे. या कारवाईमुळे अवैध लाकूड वाहतुकीविरोधात वन विभागाने कठोर भूमिका घेतली आहे.
वैभव हिरे, वनक्षेत्रपाल दक्षता समिती.