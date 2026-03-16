Nashik Forest Fire : नाशिकची वनसंपदा धोक्यात! वणव्यांच्या सुलतानी संकटापुढे वन विभाग हतबल

नाशिक: नाशिक वन विभागात वणव्याच्या प्रमाणात वाढ झाली आहे. रोजच वणवे वाढत असून, वनपालांची संख्या मात्र त्या तुलनेने कमी पडत आहेत. प्रशासनाकडून येणारा क्षेत्रीय कामांसाठीचा निधी अत्यंत तोकडा असल्याने ही कामे चांगल्या दर्जाची होत नसल्याचे वन विभागाचे म्हणणे आहे. वणव्यादरम्यान अपघात घडून वनपाल गंभीर होतात, वेळप्रसंगी मृत होतात याची भरपाई कोण करणार, असा सवालही करण्यात येत आहे. .आजमितीला तालुक्यातील वनकर्मचाऱ्यांची संख्या अपुरी आहे. एका बिटगार्डकडे १० ते ३० आणि वनपालाकडे २० ते ६० गावांचे क्षेत्र असते. त्यांच्याकडे कामाचा भारही अधिक असतो. वनात फिरस्ती करणे, शिकारी रोखणे, बिबट्याने मारलेल्या पशुधनाचे पंचनामे, पिंजरे लावणे, वृक्षतोड रोखणे, अतिक्रमण रोखणे, वनहक्क दाव्याची तपासणी, कार्यालयीन कामे अशी अनेक कामे वन कर्मचाऱ्यांकडे असतात. मात्र अपुऱ्या संख्येमुळे ही बरीचशी कामे पेंडिंग राहतात, अशावेळी वणव्यासारख्या सुलतानी संकटांना सामोरे कसे जावे असा सवाल वन विभागाकडून करण्यात येत आहे..डोंगरालगतचा वणवा मनुष्यनिर्मित असतो. जंगलात जाणारे आदिवासी, वन जमिनी लाटण्यासाठी, बिबट्या जंगलात गावाजवळ राहू नये म्हणून, पावसाळ्यात चांगले गवत यावे म्हणून, झाडाझुडपातील शिकार पळविण्यासाठी, जळतन काढण्यासाठी, आगी लावतात अनेकवेळा तर वन विभागावर सूड उगविण्यासाठीदेखील आग लावली जाते. काही ठिकाणी जंगलात असणारी मंदिरे आणि तेथे लावलेले दिवे, अगरबत्ती यामुळे आग लागते. याबाबत बंदोबस्त करण्यासाठी माहिती दिली जाते आणि उपाययोजना याकाळात प्रामुख्याने केल्या जातात, असे वन विभागाकडून सांगण्यात आले..वन विभागाकडून उपाययोजनावणवा लागू नये, यासाठी वनवाप्रवण क्षेत्र निश्चित करून किंवा रोपे लावलेले क्षेत्र, हायवे लगत, गावालगत अशा क्षेत्रात गवत कापून ते नंतर जाळले जाते म्हणजे आग लागल्यास ती ठराविक अंतरात, क्षेत्रात रोखणे शक्य होते त्यास जाळरेषा-जाळपट्टे म्हणतात. हे करणे वनविभागाचे दरवर्षीचे निर्धारित काम आहे. या व्यतिरिक्त वनक्षेत्र लगतच्या गावामध्ये, पाड्यावर वणव्याबाबत दुष्परिणाम माहिती, जनजागृती केली जाते. जानेवारी ते जून या महिन्यात वनवानिरीक्षक नेमून त्यांच्याकडून लक्ष ठेवले जाते..आग लावणारा आणि त्याबद्दल तक्रार करणारा, साक्ष देणारा आमच्याकडे येत नाही. स्वतःचा फायदा नाही, तर कशाला कायद्याचे झंझट, असा विचार तो करतो. जंगल सरकारचे आहे, ते पाहून घेतील ही मानसिकता आहे. अगदी गावाजवळ, वस्त्यांजवळ पेटणारे वणवे विझविताना सगळे आम्हाला पाहत असतात पण कुणी मदतीला येत नाही, मोजके अपवाद सोडले तर.- अशोक काळे, वनपरिक्षेत्र अधिकारी.