Nashik News : नाशिकच्या ग्रामीण भागात मोबाईल नेटवर्क होणार सक्षम; वनजमिनीत केबल टाकण्यास मंजुरी

नाशिक: जिल्ह्यातील दहिवेल ते वणी रस्त्यालगत दूरसंचार सुविधा बळकट करण्याच्या दृष्टीने महत्त्वाचा निर्णय घेत राज्य शासनाने ०.८६३५ हेक्टर वनजमिनीच्या पुनर्वापरास तत्त्वतः मंजुरी दिली आहे. व्होडाफोन आयडिया टेलिकॉम इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड या कंपनीस ऑप्टिकल फायबर केबल टाकण्यासाठी ही मंजुरी देण्यात आली आहे. हा प्रकल्प पूर्व नाशिक वन विभागाच्या कार्यक्षेत्रात राबविण्यात येणार आहे..राज्याच्या महसूल व वन विभागाने २३ डिसेंबर रोजी जारी केलेल्या शासन आदेशानुसार, केंद्र शासनाच्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार ही तत्त्वतः मंजुरी देण्यात आली आहे. दहिवेल- वणी रस्त्याच्या विद्यमान हक्कमार्गातच केबल टाकण्याची अट घालण्यात आली असून, कोणतीही नवीन वनभूमी बाधित होणार नाही, याची स्पष्ट अट शासनाने घातली आहे..या प्रकल्पाअंतर्गत बागलाण, सटाणा, कळवण व दिंडोरी तालुक्यातील विविध गावांतील आरक्षित वन क्षेत्रातून केबल टाकण्यात येणार आहे. मात्र, एकाही झाडाची तोड करता येणार नाही, तसेच काम पूर्ण झाल्यानंतर संबंधित क्षेत्र पूर्ववत करण्याची जबाबदारी कंपनीवर राहणार आहे..पर्यावरण संतुलन राखण्यासाठी कंपनीकडून शंभर झाडांची लागवड व दहा वर्षांची निगा राखण्याचा खर्च वसूल करण्यात येणार आहे. स्थानिक व देशी प्रजातींचीच लागवड करण्याचे निर्देश देण्यात आले असून, एकाच प्रकारच्या झाडांची लागवड टाळण्यास सांगण्यात आले आहे..शासनाने घालून दिलेल्या अटींचे उल्लंघन झाल्यास वन संरक्षण कायद्यानुसार कठोर कारवाई करण्यात येईल, असेही आदेशात नमूद करण्यात आले आहे. डिजिटल पायाभूत सुविधा विस्तार आणि पर्यावरण संरक्षण यांचा समतोल साधण्याचा प्रयत्न या निर्णयातून दिसून येतो.