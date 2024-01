Nashik: GDP आराखड्यात दुष्काळी तालुक्यांचा विसर! द्राक्ष निर्यात, वाइन उद्योग, टेक्स्टाईल पार्कसह कांदा साठवणुकीवरच भिस्त

किरण कवाडे : सकाळ वृत्तसेवा

नाशिक : जिल्ह्याच्या ‘जीडीपी’मध्ये १५६ टक्के वाढ करण्यासाठी जिल्हा प्रशासनाने तयार केलेल्या पंचवार्षिक आराखड्यात कृषी, उत्पादन व सेवा क्षेत्रामध्ये पुढील पाच वर्षांत किती गुंतवणूक होऊ शकते, याचे आकडे स्पष्टपणे मांडले आहेत.

मात्र, आराखडा तयार करताना पर्जन्यछायेच्या सिन्नर, येवला, चांदवड, देवळा, नांदगाव, मालेगाव या तालुक्यांचा विचार केलेला नाही. (Forget drought talukas in GDP plan Focused on grape export wine industry textile park along with onion storage Nashik)