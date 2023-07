By

Nashik News : नाशिक जिल्ह्यातील युवा नेते माजी आमदार निर्मला ताई रमेश गावित यांचें चिरंजीव हर्षल याचे आज संध्याकाळी अल्पशा आजाराने निधन झाले.

अंत्यविधी उद्या सकाळी ११ वाजता नाशिक अमरधाम स्मशानभुमी येथे होईल. (Former MLA Nirmala Gavit of Nashik district son Harshal Gavit passed away Nashik News)