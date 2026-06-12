Nashik News : गंगापूर धरणाच्या बॅक वॉटरमध्ये आतेबहिणीसह चौघांचा पाण्यात बुडून मृत्यू; एक युवती बचावली

नाशिक - गंगापूर धरणात गुरुवारी (ता. ११) दुपारी सव्वाचारच्या सुमारास तीन मुलगे व एक विवाहिता पाण्यात पोहताना बुडल्याची घटना घडली. या घटनेमुळे गंगापूर धरणालगत असलेल्या सावरगावावर शोककळा पसरली आहे. दरम्यान, तीन जण चुलत भाऊ, तर विवाहिता ही त्यांची आतेबहीण होती. एक युवती बचावली असून, तिच्यावर खासगी रुग्णालयात उपचार सुरू आहेत. या प्रकरणी नाशिक तालुका पोलिसांत नोंद करण्यात आली आहे..मयूरी पवन जाधव (वय-२१, रा. त्र्यंबकेश्वर), गणेश सुरेश गोतरणे (वय-१६), निखिल मच्छिंद्र गोतरणे (वय-१६), साहिल मनोहर गोतरणे (वय-१७, तिघे रा. सावरगाव, ता. नाशिक) अशी गंगापूर धरणात बुडून मृत झालेल्या चौघांची नावे आहेत. तर, रूपाली रामदास धनगर (वय-१७, रा. चौकी माथा, त्र्यंबकेश्वर) असे सुदैवाने बचावलेल्या युवतीचे नाव असून, तिला खासगी रुग्णालयात उपचारार्थ दाखल करण्यात आले आहे..तालुका पोलिसांच्या माहितीनुसार, धरणालगत असलेल्या मौजे सावरगाव येथील आठ ते दहा जण गंगापूर धरणाच्या पाण्यात पोहोण्यासाठी आले. सारेच पाण्यात उतरले असता, त्यातील एकजण अचानक पाण्यात गटांगळ्या खाऊ लागला. हे सोबतच्या साथीदारांनी पाहिले असता तेही त्याला वाचविण्यासाठी पाण्यात उतरले; परंतु त्यातील चौघांना पाण्याच्या खोलीचा अंदाज न आल्याने मयूरी, गणेश, निखिल आणि साहिल हे चौघेही काही क्षणात पाण्यात दिसेनासे झाले, तर रूपाली धनगर हिला वाचविण्यात यश आले. चौघे बुडाल्याची माहिती कळताच सावरगावातील नागरिकांनी धाव घेतली..नाशिक तालुका पोलिसांना माहिती मिळताच वरिष्ठ निरीक्षक मृदुला नाईक यांच्यासह पथकाने घटनास्थळी धाव घेतली. गावकऱ्यांनी पाण्यात बुडालेल्या चौघांना बाहेर काढण्यात आले. चौघांच्या मृतदेहाचे जागेवर पंचनामा करीत त्यांचे मृतदेह विच्छेदनासाठी नाशिक जिल्हा रुग्णालयात पाठविण्यात आले. या प्रकरणी नाशिक तालुका पोलिसांत नोंद करण्यात आली आहे..मामाच्या गावी आली अन्...मयूरी जाधव हिचे सावरगाव हे मामाचे गाव. मयूरी विवाहिता असून, तळेगाव हे तिचे माहेर, तर त्र्यंबकेश्वर हे सासर आहे. भावाच्या वाढदिवसासाठी ती सावरगावला आली होती. दुपारी मयूरी मामांची मुले निखिल, गणेश आणि साहिलसह गंगापूर धरणाकडे पोहोण्यासाठी आली होती. या चौघांमध्ये निखिल आणि गणेश या दोघांनाच पोहता येत होते. मयूरीला आठ ते दहा महिन्यांचे लहान बाळ असून, आईविना ते पोरके झाल्याचे गावकरी हळहळत होते..तिघेही एकुलतेनिखिल, गणेश आणि साहिल हे तिघेही सख्खे चुलत भाऊ आहेत. आई-वडील शेतकरी आहेत. तिघांचेही वडील शेती करून सुला वाइन येथे कामाला जातात. निखिल, गणेश आणि साहिल हे तिघेही घरातील एकुलते होते. तिघेही शिक्षण घेत असून, नुकतेच दहावी उत्तीर्ण झालेले होते. यातील निखिल आणि गणेश यांना पोहता येत असतानाही त्यांना पाण्याच्या खोलीचा अंदाज न आल्याने आपला जीव गमवावा लागला..रुग्णालयात आक्रोशचौघांचे मृतदेह विच्छेदनासाठी जिल्हा रुग्णालयात आणण्यात आले. या वेळी जमलेल्या नातलगांनी एकच गर्दी करीत आक्रोश केला. मृत तिघा भावांच्या वडिलांचा आक्राेश पाहून उपस्थितांचे मन हेलावले. गावातील सामाजिक कार्यकर्ते त्यांना धीर देण्याचा प्रयत्न करीत होते..१५ ते २० फुटांचे खोल खड्डे ठरतायत जीवघेणेगंगापूर धरणाच्या बॅक वॉटर परिसरात पाण्याची पातळी खोलवर गेली आहे. त्यातच, गाळ काढण्यात आल्याने अनेक ठिकाणी १५ ते २० फूट खोल विहिरीसारखे खड्डे तयार झालेले आहेत. त्यातच पाण्यात गाळ असल्याने पाण्यात उतरणाऱ्यास खोलीचा अजिबात अंदाज येत नाही. मृत झालेल्या दोघांनी पाण्याचा अंदाज न घेताच पाण्यात उड्या घेतल्या. त्यातील एक गाळात फसल्याने गटांगळ्या खाऊ लागल्याने बाकीचे त्याला वाचविण्यासाठी धावले आणि त्यातच चौघांचा बुडून मृत्यू झाला आहे, तर रूपाली धनगर बचावली आहे..एन्ट्री पॉइंट बंद करा...दोन आठवड्यांपूर्वीच कश्यपी धरणात गर्भवती महिलेसह चौघे बुडाले होते. उन्हाळा असल्याने सुटीच्या दिवशी व इतर दिवशी दुपारनंतर अनेक जण धरणकाठावर पर्यटनानिमित्ताने येतात. पाण्याच्या खोलीचा अंदाज नसल्याने ते पाण्यात बुडतात. गेल्या काही दिवसांमध्ये या स्वरूपाच्या एकापाठोपाठ एक घटना घडत आहेत. त्यामुळे स्थानिक नागरिकांनी धरणांच्या बॅक वॉटरकडे व धरणांकडे येणारे सर्व एन्ट्री पॉइंट बंद करण्याची मागणी केली आहे, तसेच जिल्हा प्रशासनासह ग्रामीण पोलिसांनी चौक्या करून नाकाबंदी करण्याचीही मागणी केली जात आहे..दोन आठवड्यांत नऊ जण बुडालेगेल्या १६ मेस दुपारी सुटीच्या दिवशी कश्यपी धरणावर फिरण्यासाठी गेलेल्या गर्भवती मातेसह तिचा पती व शेजारची दोन मुले अशा चौघांचा पाण्यात बुडून मृत्यू झाल्याची घटना घडली आहे. तर या दांपत्याची दोन वर्षांची चिमुरडी सुदैवाने बचावली होती. सचिन कैलास ठोंबरे (वय-३२), त्यांची गर्भवती पत्नी रोहिणी (रा. मखमलबाद, नाशिक, मूळ रा. पिंपरणे, संगमनेर, जि. अहिल्यानगर) व ठोंबरे यांच्या शेजारी राहणारे केतन अनिल पवार (वय-१६), कौशल्य अनिल पवार (वय-१४) अशी कश्यपी धरणात बुडून मृत झालेल्या चौघांची नावे आहेत, तर गेल्या आठवड्यात गंगापूर धरणात पंचवटीतील शुभम मराठे या युवकाचा पाण्यात बुडून मृत्यू झाला आहे.दरम्यान, याशिवाय गेल्या दोन महिन्यांत चणकापूर धरणात दोन, वैतरणा धरणात दोन, तर वावी हर्ष येथेही दोन जणांचा पाण्यात बुडून मृत्यू झाला आहे. यातील दोघे मच्छीमारी करणारे होते, तर उर्वरित पर्यटनानिमित्त आलेले होते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.