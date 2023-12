Nashik Crime: 'कुसुम’च्या बनावट संकेतस्थळाद्वारे शेतकऱ्यांची फसवणूक; आकर्षक अनुदानाचे दाखविले जाते आमिष

वाखारी : पंतप्रधान कुसुम योजनेचे बनावट संकेतस्थळ आणि ॲपमधून शेतकऱ्यांची आर्थिक फसवणूक होण्याच्या घटनेमध्ये परिसरात मोठ्या प्रमाणात वाढ झाली आहे.

त्यामुळे शेतकरी धास्तावले आहेत. योजनेतून शेतकऱ्यांना सौर ऊर्जेवरील कृषीपंप खरेदीसाठी अनुदान देण्यात येत आहे. (Fraud of farmers through PM Kusum yojana fake website lure of attractive grant shown Nashik Crime)