By

Nashik Cyber Crime : क्रिप्टो करन्सीमध्ये गुंतवणुकीचे आमिष दाखवून भामट्यांनी शहरातील एकाला सव्वा तीन लाखास गंडा घातल्याचा प्रकार उघडकीस आला आहे.

याप्रकरणी सायबर पोलिस ठाण्यात फसवणुक आणि आयटीअ‍ॅक्टनुसार गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. (fraud three half lakhs by showing lure of Crypto Currency case registered Nashik Cyber ​​Crime)

विष्णूकुमार सुरेंद्रकुमार बेटकरी (रा. रजत पार्क वनश्री कॉलनी, अंबड) यांच्या फिर्यादीनुसार, बेटकरी यांच्याशी जानेवारी महिन्यात इन्स्टाग्राम या सोशल साईडच्या माध्यमातून अज्ञात भामट्यांनी संपर्क साधला होता.

क्रिप्टो करन्सीमध्ये गुंतवणुक केल्यास भरघोस मोबदला मिळेल असे आश्वासन देत अ‍ॅक्सीस, आयसीआयसीआय, आयडीएफसी व येस बॅंकेच्या विविध खात्यात बेटकरी यांना पैसे टाकण्यास भाग पाडले.

हेही वाचा : Credit Card फसवणूक....काय घ्याल काळजी?

एका महिन्यात बेटकरी यांनी ३ लाख २५ हजाराची गुंतवणुक केली. मात्र भामट्यांनी दिलेल्या आश्वासनानुसार मोबदला मिळाला नाही.

त्यामुळे बेटकरी यांनी संबंधिताशी संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला असता तो होवू शकला नाही. फसवणुक झाल्याचे लक्षात येताच त्यांनी पोलिसात धाव घेतली. अधिक तपास वरिष्ठ निरीक्षक रियाज शेख करीत आहेत.