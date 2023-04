Nashik : सिन्नरमध्ये दुचाकींसाठी मोफत चार्जिंग स्टेशन; पन्हाळे कुटुंबियांची सामाजिक बांधिलकीचे कौतुक

Nashik : पर्यावरण संतुलन राखण्यासाठी पन्हाळे कुटुंबियांनी पुढाकार घेत, पदरमोड करून सामाजिक बांधिलकी राखत शहरातील विजयनगर परिसरात टू-व्हिलर वाहनांसाठी मोफत इलेक्ट्रिक फास्ट चार्जिंग स्टेशन सुरु केले आहे.

तालुक्यासह जिल्ह्याच्या ग्रामीण भागातील असा हा पहिलाचा प्रयोग असून पन्हाळे कुटूंबियांचे परिसरातून कौतुक होत आहे. (Free charging stations for bikes in Sinnar Appreciation of social commitment of Panhale family Nashik news)

ओम सुनील पन्हाळे यांच्या संकल्पनेतून पर्यावरण संतुलन राखण्यासाठी उपयुक्त ठरणाऱ्या इलेक्ट्रिक दुचाकी वाहनांसाठी हे स्टेशन सुरु करण्यात आले आहे. मोफत चार्जिंग होणार असल्याने अडलेल्या वाहनधारकांसाठी ते फायद्याचे ठरणार आहे.

सध्या प्रत्येक ठिकाणी प्रदूषण वाढत चालले आहे. प्रत्येकाची घाई असतेच, दुचाकी वाहनांना इंधन वेळेत मिळत नाही. पेट्रोल, डिझेलच्या किंमती गगनाला भिडलेल्या आहेत. याशिवाय पेट्रोल-डिझेल भरण्यासाठी पंपावर तास न तास ताटकळत थांबावे लागते.

निसर्गाचा समतोल साधणे तसेच इलेक्ट्रिक वाहनधारकांची गैरसोय टाळण्यासाठी पन्हाळे यांनी नाशिकचे डेप्युटी इंजिनिअर योगेश काळे व सिन्नरचे सहाय्यक अभियंता सुनील उगले यांच्या सहकार्यातून आपल्या घराजवळ दुचाकी वाहनांसाठी इलेक्ट्रिक फास्ट चार्जिंग स्टेशन मोफत सुरु केले आहे.

नुकतेच या स्टेशनचे उद्घाटन करण्यात आले. सुनील पन्हाळे, राजेंद्र चौधरी, विशाल पन्हाळे, अनिकेत पन्हाळे, जय पन्हाळे, श्रेयस पन्हाळे, सात्विक व्यवहारे, प्रतीक पन्हाळे उपस्थित होते. ओम पन्हाळे यांनी चार्जंग स्टेशनबद्दल माहिती दिली.

चार्जिंगची सेवा २४ तास उपलब्ध असल्याचेही त्यांनी सांगितले. इलेक्ट्रिक दुचाकी वाहनधारकांनी आपली वाहने या चार्जिंग स्टेशनवर घेऊन येऊन चार्ज करावी, असे आवाहन पन्हाळे यांनी केले आहे.