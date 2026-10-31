आज आरोग्य तपासणी शिबीर

धुळे : टुडे पान २ साठी...
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फागणे येथे आज मोफत
आरोग्य तपासणी शिबीर
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श्री चिंतामणी हॉस्पिटलतर्फे नागरिकांसाठी उपक्रम
सकाळ वृत्तसेवा
धुळे, ता. ३१ : फागणे (ता. धुळे) येथे रविवारी (ता. १) सकाळी १० ते दोन दरम्यान मोफत रोगनिदान मार्गदर्शन व उपचार शिबिराचे होणार आहे. श्री चिंतामणी मल्टिस्पेशालिटी हॉस्पिटल ॲन्ड क्रिटिकल केअर सेंटरच्या वतीने शिबिराचे आयोजन केले असून, बसस्थानकाजवळील श्री माणिक मंगल कार्यालयात शिबिर होईल.
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या शिबिरात सहभागी होणाऱ्या नागरिकांसाठी विविध वैद्यकीय तपासण्या पूर्णपणे मोफत उपलब्ध असतील. यात ई.सी.जी., रक्तदाब, मधुमेह, बी.एम.आय., युरिक ॲसिड, एचबी, एलएफटी आणि कोलेस्ट्रॉल तपासणीचा समावेश आहे. तसेच, अनियंत्रित रक्तदाब व मधुमेहविषयक आहार सल्ल्यासह मेडिकल बिलामध्ये सवलत मिळेल. शिबिरात अनियंत्रित मधुमेह, उच्च रक्तदाब, थायरॉईड, संधिवात, यकृत व किडनी विकार, मुळव्याध, भगंदर, फुफ्फुसाचे विकार, पॅरेलिसिस, फिट येणे, मायग्रेन, पचनाचे विकार, जुनाट हाडे व सांधे विकार, एएससिव्हीडी स्कोरद्वारे हृदय रोग व स्ट्रोकच्या १० वर्षांच्या जोखीमीचे निदान केले जाईल. शिबिरात तज्ज्ञ डॉ. वैभव राजू बडगुजर हे रुग्णांची तपासणी व मार्गदर्शन करतील. नागरिकांनी या शिबिराचा लाभ घ्यावा, असे आवाहन करण्यात आले आहे.