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जळगाव : रोटरी मिडटाऊनच्या शिबिराच्या उद्घाटनप्रसंगी डॉ. आर. के. शिंपी, डॉ. सुरेंद्र सुरवाडे, किरण सिंग, डॉ. किरण सुपे आदी.
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रोटरी मिडटाऊनच्या शिबिरात
१७८ रुग्णांची मोफत तपासणी
सकाळ वृत्तसेवा
जळगाव, ता. २८ : रोटरी क्लब ऑफ जळगाव मिडटाऊन, एस. के. चॅरिटेबल ट्रस्ट पुणे आणि श्री हॉस्पिटल रिसर्च इन्स्टिट्यूट यांच्या विद्यमाने आयोजित शिबिरात १७८ रुग्णांची मोफत आरोग्य तपासणी व औषधी वितरण करण्यात आले.
गिरणा टाकीजवळील श्री हॉस्पिटल येथे ज्येष्ठ पुरुष व स्त्री यांच्यासाठी मूत्ररोग व त्यासंबंधी व्याधींसाठी मोफत तपासणी शिबिराचे आयोजन करण्यात आले होते. शिबिरात पुणे येथील मूत्ररोग तज्ज्ञ डॉ. आर. के. शिंपी यांनी रुग्णांची तपासणी करून मार्गदर्शन केले. रुग्णांना औषधांचे देखील मोफत वितरण करण्यात आले. उद्घाटनप्रसंगी डॉ. आर. के. शिंपी, डॉ. सुरेंद्र सुरवाडे, रोटरी मिडटाऊनच्या अध्यक्ष किरण सिंग, मानद सचिव डॉ. किरण सुपे, प्रोजेक्ट चेअरमन किशोर सूर्यवंशी, दिलीप गांधी यांची उपस्थिती होती. रुग्ण तपासणीत डॉ. धनराज चौधरी, डॉ. जितेंद्र विसपुते, डॉ. अक्षय जगताप, डॉ. लुंमबीनी, डॉ. संचाली यांचे सहकार्य लाभले. यशस्वितेसाठी डॉ. सुमन लोढा, अनिल अग्रवाल, शंकरलाल पटेल, शेखर प्रभूदेसाई, डॉ. उषा शर्मा, मनोज पाटील, डॉ. विवेक वडजीकर, ॲड. महेंद्र चौधरी, श्रीरंग पाटील, डी.ओ.चौधरी, संजय बारी, डॉ. प्रकाश चित्ते, सुनंदा देशमुख, कॅप्टन मोहन कुलकर्णी यांच्यासह रोटरी मिडटाऊनचे सर्व सदस्य व श्री हॉस्पिटलच्या कर्मचाऱ्यांनी परिश्रम घेतले.